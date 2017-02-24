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Восемь тревожных признаков, что вашему телу не хватает кальция1

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В детстве нам говорили пить молоко, чтобы кости были крепкими. Но врачи подчеркивают, что количество кальция важно и для взрослых, особенно для женщин.

Сколько же кальция нам нужно?

По данным Национального института здоровья США, Совет по продовольствию и питанию рекомендует мужчинам и женщинам, в возрасте 19-50 лет ежедневно употреблять 1000 мг кальция, пишет Lifter.

Женщины старше 51 года и мужчины старше 71 года должны ежедневно употреблять 1200 мг кальция.

Дефицит кальция может быть опасным. Портал «Новости медицины» предупреждает, что питание с низким содержанием кальция может привести к выработке паратиреоидного гормона.

Этот гормон разрушает костную ткань, для того чтобы сбалансировать пониженный уровень кальция в крови. Если у вас длительное время наблюдается недостаток кальция, вы можете быть подвержены более высокому риску развития остеопороза.

Вот признаки недостатка кальция. Если у вас есть эти симптомы, поговорите со своим врачом о питании или приеме добавок с кальцием.

1. Судороги ног

Недостаток кальция может привести к спазму нервных окончаний, пишет "Women's Health Magazine".

Вот почему ночные судороги в икрах, подколенных сухожилиях и квадрицепсах являются общим признаком дефицита кальция.

2. Покалывание или онемение

Еще один результат спастических нервных окончаний - покалывание или онемение в руках и ногах, пишет портал Save Our Bones.

3. Дырки и трещины в зубах

Если у вас вдруг появилось больше дырок в зубах, организм, возможно, сигнализирует вам о недостатке кальция.

По мнению журнала "Women's Health Magazine", когда организм не получает достаточно кальция с продуктами питания, он начинает искать кальций в другом месте, например, в зубах, и забирать его оттуда.

4. Отслаивающиеся ногти

Кальций хранится в зубах, костях и ногтях. Если у вас слоятся ногти, это признак дефицита кальция, пишет журнал Women's Health Magazine.

Ешьте молочные продукты, больше зеленых овощей и обогащенные продукты питания. Вы должны заметить разницу в прочности ногтей.

5. Проблемы со сном

Портал Save Our Bones пишет, что кальций помогает производить гормон сна мелатонин и уровень кальция растет во время глубокого сна.

Если вы не в состоянии достичь состояния глубокого сна, это значит, что вы можете страдать от дефицита кальция.

6. Вы сутулитесь

Когда кости ослабевают из-за недостатка кальция, организм начинает наклоняться, пишет Global Healing Center.

А еще может появиться боль в шее и спине.

7. Потеря памяти

Неврологические симптомы, такие как потеря памяти и галлюцинации, также могут быть признаками дефицита кальция, пишет Healthline.

8. Апоплексический удар

Портал Healthline пишет, что кальций важен для правильной функции нейромедиаторов и правильных мышечных сокращений. Таким образом, дефицит кальция может вызвать припадки даже у здоровых людей.

Если у вас дефицит кальция, не достаточно просто выпить еще один стакан молока. Важно посетить врача и обсудить ваши симптомы с профессионалом.

А ваши друзья и родственники знают об опасности дефицита кальция? Поделитесь, пожалуйста, с ними этой полезной информацией.

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