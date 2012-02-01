В Таллинн едет оскароносный режиссер, снявший «Скайфолл» и «Спектр»?

В последнее время ее имя оказалось в орбите внимания британской желтой прессы. Это случилось после того, как папарацци прознали о тщательно скрываемой от общественности церемонии бракосочетения с культовым кинорежиссером Сэмом Мендесом, которая состоялась 26 января.

Элисон Болсом и Сэм Мендес. Фото: Scanpix/AFP

Постановщик фильмов «Скайфолл» и «Спектр» Сэм Мендес, проведший пять лет в работе над «бондианой», раньше был женат на британской актрисе Кейт Уинслет. Приезд новоиспеченного супруга Элисон Болсом на таллиннский концерт своей новой избранницы на данный момент официально не подтвержден.

Элисон Болсом. Фото: Scanpix/ArenaPAL

Элисон Болсом – одна из самых ярких представительниц музыкального мира, чьи выступления всегда ожидаемы и превращаются в крупное событие, выходящее за рамки классической музыки. На одном только фестивале BBC Proms в шеститысячном Альберт-Холле неподражаемая Болсом блистала на протяжении 14 лет подряд.

Элисон Болсом. Фото: Scanpix/Sipa USA

В Таллинне всемирно известная дива выступит в качестве солиста Эстонского государственного симфонического оркестра (ERSO), исполнив Большой концерт для трубы Гая Баркера «Освещающий фонарь» и новое произведение Тыну Кырвитса, специально написанное для нее по инициативе самого композитора.