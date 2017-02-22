«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!

Главные герои телевизионного испытания – Хелен и Лийза, у которых в жизни никак не складываются отношения с противоположным полом. И дело вовсе не в самих девушках, которые, надо отметить, довольно привлекательны, просто Лийза слишком ответственно отдается работе, а Хелен учится в университете. Но вот они решаются сделать крутой поворот со своей повседневной колеи и отправляются на телешоу, чтобы попробовать выстроить отношения.

Задача стоит не из легких, на глазах у телезрителей отважным эстонкам и их пробным мужьям придется имитировать супружескую жизнь: совершать совместные прогулки, готовить пиццу и делить супружеское ложе.

Свидание Лийзы

Свидание Хелен

И вот попытки построить отношения с мужчинами, которых подбирает на проект съемочная группа, зрители и видят на экранах: первые свидания, ссоры и попытки построить свою любовь. И только если медсестра Лийза не сразу поддается чарам кандидата в ее пробные мужья – парня из Словении Жига, и в супружеском ложе молодые люди придерживаются понятной дистанции, то у магистрантки биомедицины Хелен буквально с ходу закручивается бурный роман с 19-летним Кальки-Калле из Рапла. То, что молодой человек на шесть лет младше ее самой, Хелен вначале немного смущает. Да и образования, кроме средней школы, у него нет, но на вторую ночь в их спальне случается такое, перед чем многие влюбленные парочки месяцами гуляют за ручку и ходят целоваться в кино.

Спальня Лийзы

Спальня Хелен

Такие вот горячие страсти кипят в эстонском шоу, тут уж и нашумевший российский «Дом 2» отдыхает!