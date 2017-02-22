Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Шоу «Пробный брак» (Prooviabielu) на канале TV3 набирает большую популярность среди жителей Эстонии. Подобные реалити-шоу популярны во всем мире.

Главные герои телевизионного испытания – Хелен и Лийза, у которых в жизни никак не складываются отношения с противоположным полом. И дело вовсе не в самих девушках, которые, надо отметить, довольно привлекательны, просто Лийза слишком ответственно отдается работе, а Хелен учится в университете. Но вот они решаются сделать крутой поворот со своей повседневной колеи и отправляются на телешоу, чтобы попробовать выстроить отношения.

Задача стоит не из легких, на глазах у телезрителей отважным эстонкам и их пробным мужьям придется имитировать супружескую жизнь: совершать совместные прогулки, готовить пиццу и делить супружеское ложе.

Свидание Лийзы 

Свидание Хелен

И вот попытки построить отношения с мужчинами, которых подбирает на проект съемочная группа, зрители и видят на экранах: первые свидания, ссоры и попытки построить свою любовь. И только если медсестра Лийза не сразу поддается чарам кандидата в ее пробные мужья – парня из Словении Жига, и в супружеском ложе молодые люди придерживаются понятной дистанции, то у магистрантки биомедицины Хелен буквально с ходу закручивается бурный роман с 19-летним Кальки-Калле из Рапла. То, что молодой человек на шесть лет младше ее самой, Хелен вначале немного смущает. Да и образования, кроме средней школы, у него нет, но на вторую ночь в их спальне случается такое, перед чем многие влюбленные парочки месяцами гуляют за ручку и ходят целоваться в кино.

Спальня Лийзы

Спальня Хелен

Такие вот горячие страсти кипят в эстонском шоу, тут уж и нашумевший российский «Дом 2» отдыхает!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбракреалити-шоутелевидениеучастникиэстония
не пропустите!
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
розыгрыш на limon.ee!
Смотри!
Смотри!
смотри!
eesti laul
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:26
Прямой эфир на Limon.ee: астролог делает свои прогнозы на День независимости Эстонии, певец рассказывает о кастинге Тимати
14:14
Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?
13:59
Избавьтесь от этого немедленно! Шесть домашних предметов, которые приносят неудачу
13:42
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!
13:25
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!
13:02
В Таллинн едет оскароносный режиссер, снявший «Скайфолл» и «Спектр»?
12:50
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
12:48
Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью
12:15
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!
11:56
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
11:39
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд? (1)
11:23
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
10:59
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
10:47
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
10:35
Какой милый снимок: публично разругавшиеся Эрика Салумяэ и ее несовершеннолетняя дочь помирились?
09:57
В Москве экстренно госпитализирована Наталья Гулькина
09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
09:20
Прекрасный день для поездок и романтических приключений: читайте гороскоп на 23 февраля
06:54
Скончался актер Алексей Петренко
18:55
Письмо читателя: как победить зависимость от мастурбации? (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

13:44
Обратившаяся к болями в желудке женщина оказалось беременной на 41 неделе
13:19
Фото: дочь эстонской актрисы Марии Авдюшко появилась на подиуме Недели моды в Лондоне
13:12
Китаец подарил девушке букет из денег
12:44
Как поддержать разбитое сердце
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(1)
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!
Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)
Ей 52? Смотрите, как сейчас выглядит звезда 90-х Наталья Ветлицкая
Топ комментариев
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(7)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
Как использовать масло в сексе (3)
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!(2)
CмотриЦеликом
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram

09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисаболезньбузовавидеогороскопдевушкаденьдочьевровидениеженщинажизньзвездыздоровьеинтересноинтимлюбовьольга бузовапевицароссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees