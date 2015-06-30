Вот это открытие! Названа болезнь, при которой курить полезно

Сотрудники Райсовского университета сделали открытие совершенно случайно. К ним обратилась за помощью жительница Германии с редкой мутацией в гене HBA1 (в структуре белка поменялась одна аминокислота, что спровоцировало анемию).

Изменение в составе ДНК носило наследственный характер, однако отец пациентки, имевший, как позже выяснилось, аналогичную аномалию, чувствовал себя прекрасно.

Анемии у него не было. Исследование показало, что мужчине помогла… никотиновая зависимость. Угарный газ, выделявшийся в процессе курения, подавлял работу мутировавшего гена и стимулировал движение кислорода в крови. А немец практически не вынимал сигарету изо рта.

«То, что он много курил, спасло его от критической анемии», - заявил биохимик Биохимик Джон Олсон в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry. То есть обладателям «бракованного» гена HBA1, вызывающего кислородное голодание, курить полезно. Впрочем, сигареты – не единственный вид терапии. Бороться с наследственной анемией ученые советуют также с помощью больших доз антиоксидантов.

Такую альтернативу Джон Олсен предложил обратившейся к нему некурящей пациентке. Впрочем, даже вдыхание «чужого» дыма было бы тоже для нее полезно, добавил он.