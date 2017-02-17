Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Билли Флинн Гадбуа разместил на Facebook пост о том, как он проснулся пораньше с целью купить цветы, открытки и продукты для завтрака, чтобы его дети могли устроить сюрприз маме — его бывшей жене — на ее день рождения.

Вот почему он это делает: «Как обычно, кто-то спрашивает, какого черта я до сих пор для нее все время что-то делаю. Этот вопрос меня бесит. Поэтому объясняю сразу для всех. Я воспитываю двух маленьких мужчин. Пример, который я подаю им, демонстрируя свое отношение к их маме, на всю жизнь сформирует их отношение к женщинам и отношениям».

36-летний Гадбуа говорит, что отрицательные чувства разведенных родителей друг к другу не должны приводить к недостойному поведению при детях. Он объясняет: «Мы сразу решили, что постараемся воспитывать детей вместе. Мы считаем, что очень важно проявлять друг к другу уважение и заботу при детях. Детям хочется ухаживать за родителями, а сами они не справятся. Так что если в День матери ребенку нечего подарить маме… это как-то неправильно».

У экс-супругов это взаимно: в День отца бывшая жена Гадбуа не забывает проследить, чтобы у их сыновей (4 и 8 лет) обязательно были подарки для папы. Конечно, мирное совместное воспитание детей после тяжелого развода — дело не такое уж и простое. Но Гадбуа считает, что оно того стоит. «Во время развода люди действительно могут проявлять себя с худшей стороны, так что приходится очень стараться, пока все начнет получаться, как у нас», — говорит он.

Гадбуа, юрист и модель, вообще-то написал этот пост в октябре прошлого года, но недавно он стал вирусным, после того, как его перепостили на страницу Love What Matters.

Он говорит: «Я не говорю, что все должны помогать детям делать завтрак. Главная идея в том, что можно проявлять уважение и заботу при детях и помогать детям заботиться о родителе, как бы вы при этом друг к другу ни относились».

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