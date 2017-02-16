Смотрите! Как выглядит эстонский Робин Гуд из легендарной киноленты «Последняя реликвия» сейчас

Это остросюжетная киноповесть о вольном человеке Габриэле, эстонском Робине Гуде, и племяннице аббатиссы женского монастыря – юной Агнес, которую хотят выдать замуж за сына старика-рыцаря Рисбитера. Однако случай вмешивается в планы ее родни и сводит в лесу свободолюбивого красавца Габриэля с Агнес.

Фильм 1970 года получил признание публики и почетные награды. Но осенью 2015 года стало известно, что актриса Ингрида Андриня, сыгравшая белокурую красавицу Агнес, покинула этот мир. Печальная весть расстроила поклонников легендарной киноленты и в то же время родила в их сердцах вопрос: что же стало со вторым главным героем «Последней реликвии»?

Так вот, Александру Голобородько, который сыграл в картине «Последняя реликвия» Габриэля, тем самым завоевав женские сердца Советского Союза, сейчас 78 лет.

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Заслуженный артист является президентом Международного Кинофестиваля «Созвездие» и вице-президентом Гильдии актеров кино России. У него насыщенная жизнь, семья. И выглядит, надо сказать, Александр и сейчас просто превосходно!