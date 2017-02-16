Девушка отказалась от социальных сетей на неделю… Вот пять вещей, которые она хочет до вас донести!

Мы расскажем вам историю о девушке, которая на целую неделю отказалась от социальных сетей, хотя сама призналась в том, что она невероятно зависима от них, передает Маркетиум. Это стало своего рода испытанием, которое девушка решила устроить себе добровольно. Никто не заставлял ее, просто в один момент она поняла, что тратит невероятно много времени на бессмысленное “кликанье” даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости.

Итак, вот что случилось после того, как целую неделю она не заходила в социальные сети.

1. Я стала лучше спать

Это один из лучших результатов данного эксперимента. Исследования показали, что, глядя на экран смартфона перед сном, мы непроизвольно воздействуем на уровень мелатонина, что и приводит к плохому сну. Ученые также не советуют читать на гаджетах перед сном, потому что все это негативно сказывается на организме. Итак, отказавшись от социальных сетей, наша героиня смогла выспаться!

2. Я поняла, что у меня много воображаемых друзей, с которыми я хотела делиться каждым шагом

Утро началось плохо, потому что дверь в машине заклинило и девушке показалось, что кто-то забрался на заднее сидение ее авто. Она быстро достала телефон и тут же начала гуглить, что же делать, если дверь машины то открывается, то закрывается, что выглядит крайне жутко. Поисковик посоветовал захлопывать дверь сильнее. Главное, что наша героиня поняла в этот момент: ей жутко хотелось поделиться своим страхом в социальных сетях! Это необъяснимая тяга — говорить тем, кого едва знаешь, о том, что произошло за день.

3. У меня появилось больше времени

Наша героиня — фрилансер, поэтому у нее ненормированный рабочий день, хотя она все равно старается работать с 9:00 до 18:00. В первый же день, когда она отказалась от социальных сетей, она закончила работу уже в 15:00! Она чувствовала себя просто гением, который наконец понял, что во время работы не стоит отвлекаться на посторонние вещи, даже если они абсолютно безвредны.

4. Я стала менее раздражительной

Поразительно, но каким-то образом даже безобидные социальные сети умудряются влиять на эмоциональное состояние. На самом деле, его раскачивают посты, которые попадаются вам в ленту. Разве не станет раздражать тот факт, что через каждые три поста появляется какая-нибудь жалоба на жизнь или хвастовство? Все это заставляет ваши эмоции будто раскачиваться на качели, поэтому неудивительно, что наша героиня всего за неделю смогла почувствовать легкость!

5. Кое-что изменилось, но ничего страшного не произошло

Да, было множество положительных моментов, но также были и отрицательные, ведь наша героиня действительно тесно связана с социальными сетями еще и в силу своей работы. 7 дней ей приходилось игнорировать даже эти аспекты, если они всплывали в тех сетях, куда она не могла позволить себе зайти. Девушка поняла, что отказываться от социальных медиа совсем категорично не стоит, но все же следует не забывать о РЕАЛЬНОЙ жизни, ведь она куда интереснее и важнее. Ах да, наша героиня все же решила купить себе настоящий будильник, чтобы больше не засыпать с телефоном!

А вы бы смогли устроить для себя такой эксперимент?