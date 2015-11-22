Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству

Заем Анастасия брала на покупку недвижимости, и в силу одной ей известных обстоятельств кредит гасить не стала. Банк подал на нее в суд и требует признать Анастасию банкротом. Дело затянулось на довольно долгий срок. Сейчас Заворотнюк согласно постановлению суда не может выезжать за границу. Адвокаты актрисы настаивают на том, что она частично погасила долг. Называется сумма в 600 тысяч, но без указания валюты. Рассмотрение дела продолжится в марте.