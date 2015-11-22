Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Прекрасная няня Анастасия Заворотнюк может стать банкротом. У нее скопился огромный долг перед банком: речь идет о сумме более полумиллиона долларов.

Заем Анастасия брала на покупку недвижимости, и в силу одной ей известных обстоятельств кредит гасить не стала. Банк подал на нее в суд и требует признать Анастасию банкротом. Дело затянулось на довольно долгий срок. Сейчас Заворотнюк согласно постановлению суда не может выезжать за границу. Адвокаты актрисы настаивают на том, что она частично погасила долг. Называется сумма в 600 тысяч, но без указания валюты. Рассмотрение дела продолжится в марте. 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактрисаанастасияанастасия заворотнюкбанкротствозаворотнюк
Ух ты! Смотрите, какие красотки!
АНОНС!
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:05
Фото: Леонид Ярмольник в юбке сделал неожиданное признание
14:56
Ваенга привела в восторг своим видом на пляже (фото)
14:32
Шесть простых игр, которые сделают из любого человека гения
14:05
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству
13:52
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
13:23
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства
13:12
Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции
13:10
Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом
12:55
Фото: эту красотку уже показывают на всех экранах Эстонии! Кто она на самом деле?
12:43
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu
12:32
Коллега Паулины Андреевой рассказал правду о ее отношениях с Федором Бондарчуком
11:54
Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны
11:23
Уникальная история! Молодой мужчина предложил своей 89-летней подруге жить вместе
10:51
Узнайте сокровенные секреты женщин по знаку Зодиака. Поразительная точность!
10:30
Кристина Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов
10:20
Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро
09:53
Известная голливудская актриса врезалась на грузовике в жилой дом
09:43
День будет интересным! Скорее читайте гороскоп на 15 февраля
09:30
Самолет Харрисона Форда едва избежал столкновения с пассажирским лайнером
18:55
Десять вариантов секса, которые необходимо попробовать, прежде чем вы умрете
Все новости
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?

В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?

14:44
Три причины, по которым лучшие женщины дольше остаются одинокими
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
13:10
Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом
12:56
Медики предупреждают: избегайте продуктов с добавленной фруктозой
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства
Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(14)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца

Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца

Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu

Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео!

Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)

14. фев
Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкаденьевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтиммужчинаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees