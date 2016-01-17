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Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции

Limon.ee
Limon.ee
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Все мы сталкивались с манипулятивными личностями, будь то друзья или интимные партнеры. Большинство из нас даже не осознает, что стали жертвой хитроумных игр, и совершенно путаются в ситуации. Некоторые люди более склонны к манипуляциям, чем другие, и, когда оказываются в сложной ситуации, то, наверняка, сделают все возможное, чтобы выпутаться из нее, манипулируя вами. И вот 5 знаков Зодиака, которые являются мастерами манипуляции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что они чрезвычайно изобретательны, не обманывайте себя. Скорпионы очень скрытные и подозрительные особы. Он может быть вашим лучшим другом в школе, а потом, вдруг, находит причины не доверять вам. Он тайно болтается с другими людьми и к тому времени, когда вы поймете, что к чему, у него уже появится новый лучший друг, пишет Soulpost.ru.

Скорпионы очень ревнивы, когда видят, что вы находитесь в отношениях, и выбрали не их. Они будут хранить это в себе, а потом обвинят вас в этом. Они — отличные лидеры и чрезвычайно убедительны. Они – эксперты в манипуляции и знают это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак — глубоко интуитивный знак, что неплохо. Тем не менее, в некоторых случаях, он может оказаться вашим худшим кошмаром. У Рака богатое воображение и он может обвинить вас в сценариях, которые никогда не происходили.

Девушка-Рак может найти причины ненавидеть вас из-за того, что вы сделали с ней в возрасте 5 лет, и, даже если вы женитесь на ней, она будет считать вас тем 5-летним мальчишкой, принесшим разочарование и боль. Она умеет манипулировать вашей дружбой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы очень вдумчивы, но это может принять дурной оборот. Близнецы крайне нерешительны, поэтому они маскируют это, принимая, как им кажется, уверенные решения. Тем не менее, минуту спустя, они могут жалеть о сделанном.

Вечеринка – худшая атмосфера для Близнецов, потому что это социальное место, и они могут быть готовы ко всему, что там произойдет. Тем не менее, они пойдут к вам домой, и, вероятно, пожалеют о последствиях той ночи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы совершенно бескорыстны и готовы помочь вам на ровном месте. Тем не менее, они заставляют вас задуматься: настоящие ли они или придуриваются. Иногда они так отчаянно рвутся на помощь другим, что кажется, что они делают это по эгоистичным причинам. Иногда — да. Рыбы используют чужую уязвимость, чтобы упростить себе жизнь, изображая из себя жертву.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы ‒ страстные люди, они любят брать на себя ответственность. Они будут спорить до смерти, чтобы доказать свою правоту, даже если ошибаются. Они открыты в том, что делают, даже когда манипулируют. Они не буду уклоняться от разговоров о том, что они чувствуют. По этой причине их действия значительно сложнее расшифровать. Они компенсируют свою лень болтовней.

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