Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Не секрет, что каждому зодиакальному знаку присущ свой ряд характеристик. Чтобы не расписывать их в сухой и скучной форме, мы решили выделить по семь основных правил, которым чаще всего следуют представители разных знаков Зодиака. Шуточные эти заповеди или нет, но в них определенно есть доля правды! Задумайтесь, разве вам не подходят эти правила?

Овен

1. За первую половину жизни я успеваю сделать так много, что потом не знаю, чем заняться.

2. Сначала делаю — потом думаю.

3. Самое трудное – выслушать собеседника до конца.

4. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.

5. Там, где остальные тормозят, я жму на газ.

6. Я многое прощаю себе, но не другим.

7. Делай как я, ведь лучше все равно не сделаешь.

Телец

1. Не надо мне чужого — не трогайте мое!

2. Лучше красивый диван, чем красивый закат.

3. Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.

4. Не беспокойте того, кто хорошенько уселся.

5. Смелый идет первым, а умный – вторым.

6. Что хитро, то и просто.

7. Премудрость одна, а хитростей много.

Близнецы

1. Умная голова ногам покоя не дает.

2. Я сегодня не такой, как вчера.

3. Один ум хорошо, а два лучше (особенно если оба принадлежат одному и тому же человеку).

4. Язык у меня работает так быстро, что голова порой не догоняет.

5. Один телевизор (телефон) в доме хорошо, а три – лучше.

6. Нет такой ситуации, из которой нельзя выкрутиться.

7. Все, что ни делается – все к лучшему.

Рак

1. Тяжело жить там, где негде спрятаться.

2. Кенгуру оберегает свою сумку, а Рак – свой загашник.

3. В душе я романтичней всех, зато в быту – практичней всех.

4. Мой дом — моя крепость.

5. Бархатный весь, а жальце есть.

6. Я редко спешу и поэтому редко опаздываю.

7. Лучше подкопить, но достойную вещь купить.

Лев

1. Не каждый Лев любит рисовать, но каждый любит рисоваться.

2. Боюсь на свете только одного: попасть в смешное положение.

3. Зачем вам солнце, если я рядом?

4. Приятней оказывать поддержку, чем получать ее.

5. В болоте тихо, да жить там плохо.

6. Волков бояться — в лес не ходить.

7. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.

Дева

1. Мухомору нужно непременно бросаться в глаза, а белый гриб и так хорош.

2. В каждой Деве живет классная дама.

3. Приятнее прогуляться в ухоженном садике, чем в заброшенном парке.

4. Без дела жить — только небо коптить.

5. Говорят наобум, а ты бери на ум.

6. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

7. Другие получают от еды удовольствие, а я – витамины и микроэлементы.

Весы

1. Вовлеку кого угодно во что угодно.

2. Не над всеми «i» надо ставить точки.

3. Принципиальными бывают только дураки.

4. Если у тебя нерешительный вид, все спешат на помощь.

5. Хорошо там, где нас нет.

6. Иногда убежать — значит победить.

7. От долгого сидения в безвкусно обставленной комнате я могу и заболеть.

Скорпион

1. Мир пропадет без рыцарей.

2. Мой характер сродни бомбе: та лежит себе спокойно, пока не рванет.

3. Дурак доверяет, а умный проверяет.

4. Я похож на кактус. Мой сказочный цветок раскрывается для избранных, зато колючки видны всем.

5. Око за око, зуб за зуб.

6. Доверие и жизнь теряют только раз.

7. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу.

Стрелец

1. Не болтай о своих промахах, а то потеряешь авторитет.

2. Другие надуваются от обиды, а я – от важности.

3. Кому я должен, всем прощаю.

4. На меня невозможно сердиться.

5. Ловкий на вершину горы взберется, а неловкий внизу останется.

6. Без правды жить — с бела света бежать.

7. Угрызения совести – а что это такое?

Козерог

1. И один в поле воин (особенно если упереться «козьим рогом»).

2. Я практически всегда прав, но от этого не легче.

3. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.

4. Терпение и труд все перетрут.

5. Вода камень точит.

6. В пять лет я уже вполне взрослый, а в пятьдесят – все еще молод.

7. Как и положено горному козлу, я не ищу проторенных путей.

Водолей

1. Трудно быть ангелом, но надо.

2. Сначала – друзья, а потом уже – семья (если, конечно, останется время).

3. Как скучно быть похожим на других!

4. Добрые намерения важнее добрых дел.

5. С волками жить — по-волчьи выть.

6. Медведь в лесу, а шкура продана.

7. Только я способен любить все человечество сразу.

Рыбы

1. Всем известно, что я вечно занят, хотя мало кто знает, чем именно.

2. Только извилистая дорожка ведет прямо к цели.

3. Работать в спешке – то же самое, что глотать, не прожевывая.

4. Бог наказывает любимых.

5. Жить весело, да есть нечего.

6. В тихом омуте Рыбы водятся.

7. Храбрый умирает один раз, трус — тысячу.

Вот такие они, заповеди каждого знака Зодиака. Может, и не все вам подошли, но вы уж точно не станете отрицать того, что сходство определенно есть!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопзодиак
смотрите видео!
галерея
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:54
Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!
17:32
Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)
17:07
Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!
16:48
Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака
15:59
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных (1)
15:40
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
15:08
В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео
14:50
Новый поворот! Анна Седокова заявила, что ждет ребенка от Сергея Лазарева
14:32
19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!
14:30
Больная раком певица Лама Сафонова госпитализирована в тяжелом состоянии
14:14
Смотрите достойный клип от Вайдо Нейгауса: соблазнительная брюнетка трясет ягодицами, это действо завораживает
13:54
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
13:31
Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)
13:13
Арво Кукумяги об эстонской поп-музыке: это одна сплошная грязь!
12:53
Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)
12:30
67-летний Иво Линна, который может представить Эстонию на «Евровидении-2017», раскрыл два своих секрета
12:15
Бородатая Кончита Вурст решила себя убить
11:56
Мы уже знаем, где сегодня отметить День Святого Валентина! Говорят, что там будет жарко и уютно!
11:30
Полина Гагарина опубликовала архивное фото
11:05
Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

18:00
Сексуальные смс: как соблазнить его двумя фразами
16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
15:55
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
15:21
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных(1)
Три месяца назад простая эстонская девушка увеличила грудь. Теперь о красотке мечтают даже богатые и знаменитые мужчины (ГАЛЕРЕЯ)
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака
Больная раком певица Лама Сафонова госпитализирована в тяжелом состоянии
Топ комментариев
Организаторы «Евровидения» на Украине заявили о прекращении работы(13)
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(5)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Фото и видео: Ксения Собчак раздвинула ноги и приняла пикантную позу(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео!

Утром премьер-министр Юри Ратас зашел в поезд и удивил простых жителей Эстонии. Смотрите видео! (1)

Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!

Таллиннский Городской театр ярко отметил свой 51-й день рождения: смотрите большую галерею!

Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

13. фев
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадональд трампевровидениеженщинажизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьмужчинаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees