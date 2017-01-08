Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака

Овен

1. За первую половину жизни я успеваю сделать так много, что потом не знаю, чем заняться.

2. Сначала делаю — потом думаю.

3. Самое трудное – выслушать собеседника до конца.

4. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.

5. Там, где остальные тормозят, я жму на газ.

6. Я многое прощаю себе, но не другим.

7. Делай как я, ведь лучше все равно не сделаешь.

Телец

1. Не надо мне чужого — не трогайте мое!

2. Лучше красивый диван, чем красивый закат.

3. Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.

4. Не беспокойте того, кто хорошенько уселся.

5. Смелый идет первым, а умный – вторым.

6. Что хитро, то и просто.

7. Премудрость одна, а хитростей много.

Близнецы

1. Умная голова ногам покоя не дает.

2. Я сегодня не такой, как вчера.

3. Один ум хорошо, а два лучше (особенно если оба принадлежат одному и тому же человеку).

4. Язык у меня работает так быстро, что голова порой не догоняет.

5. Один телевизор (телефон) в доме хорошо, а три – лучше.

6. Нет такой ситуации, из которой нельзя выкрутиться.

7. Все, что ни делается – все к лучшему.

Рак

1. Тяжело жить там, где негде спрятаться.

2. Кенгуру оберегает свою сумку, а Рак – свой загашник.

3. В душе я романтичней всех, зато в быту – практичней всех.

4. Мой дом — моя крепость.

5. Бархатный весь, а жальце есть.

6. Я редко спешу и поэтому редко опаздываю.

7. Лучше подкопить, но достойную вещь купить.

Лев

1. Не каждый Лев любит рисовать, но каждый любит рисоваться.

2. Боюсь на свете только одного: попасть в смешное положение.

3. Зачем вам солнце, если я рядом?

4. Приятней оказывать поддержку, чем получать ее.

5. В болоте тихо, да жить там плохо.

6. Волков бояться — в лес не ходить.

7. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.

Дева

1. Мухомору нужно непременно бросаться в глаза, а белый гриб и так хорош.

2. В каждой Деве живет классная дама.

3. Приятнее прогуляться в ухоженном садике, чем в заброшенном парке.

4. Без дела жить — только небо коптить.

5. Говорят наобум, а ты бери на ум.

6. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

7. Другие получают от еды удовольствие, а я – витамины и микроэлементы.

Весы

1. Вовлеку кого угодно во что угодно.

2. Не над всеми «i» надо ставить точки.

3. Принципиальными бывают только дураки.

4. Если у тебя нерешительный вид, все спешат на помощь.

5. Хорошо там, где нас нет.

6. Иногда убежать — значит победить.

7. От долгого сидения в безвкусно обставленной комнате я могу и заболеть.

Скорпион

1. Мир пропадет без рыцарей.

2. Мой характер сродни бомбе: та лежит себе спокойно, пока не рванет.

3. Дурак доверяет, а умный проверяет.

4. Я похож на кактус. Мой сказочный цветок раскрывается для избранных, зато колючки видны всем.

5. Око за око, зуб за зуб.

6. Доверие и жизнь теряют только раз.

7. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу.

Стрелец

1. Не болтай о своих промахах, а то потеряешь авторитет.

2. Другие надуваются от обиды, а я – от важности.

3. Кому я должен, всем прощаю.

4. На меня невозможно сердиться.

5. Ловкий на вершину горы взберется, а неловкий внизу останется.

6. Без правды жить — с бела света бежать.

7. Угрызения совести – а что это такое?

Козерог

1. И один в поле воин (особенно если упереться «козьим рогом»).

2. Я практически всегда прав, но от этого не легче.

3. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.

4. Терпение и труд все перетрут.

5. Вода камень точит.

6. В пять лет я уже вполне взрослый, а в пятьдесят – все еще молод.

7. Как и положено горному козлу, я не ищу проторенных путей.

Водолей

1. Трудно быть ангелом, но надо.

2. Сначала – друзья, а потом уже – семья (если, конечно, останется время).

3. Как скучно быть похожим на других!

4. Добрые намерения важнее добрых дел.

5. С волками жить — по-волчьи выть.

6. Медведь в лесу, а шкура продана.

7. Только я способен любить все человечество сразу.

Рыбы

1. Всем известно, что я вечно занят, хотя мало кто знает, чем именно.

2. Только извилистая дорожка ведет прямо к цели.

3. Работать в спешке – то же самое, что глотать, не прожевывая.

4. Бог наказывает любимых.

5. Жить весело, да есть нечего.

6. В тихом омуте Рыбы водятся.

7. Храбрый умирает один раз, трус — тысячу.

Вот такие они, заповеди каждого знака Зодиака. Может, и не все вам подошли, но вы уж точно не станете отрицать того, что сходство определенно есть!