Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака

Овен
1. За первую половину жизни я успеваю сделать так много, что потом не знаю, чем заняться.
2. Сначала делаю — потом думаю.
3. Самое трудное – выслушать собеседника до конца.
4. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.
5. Там, где остальные тормозят, я жму на газ.
6. Я многое прощаю себе, но не другим.
7. Делай как я, ведь лучше все равно не сделаешь.
Телец
1. Не надо мне чужого — не трогайте мое!
2. Лучше красивый диван, чем красивый закат.
3. Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.
4. Не беспокойте того, кто хорошенько уселся.
5. Смелый идет первым, а умный – вторым.
6. Что хитро, то и просто.
7. Премудрость одна, а хитростей много.
Близнецы
1. Умная голова ногам покоя не дает.
2. Я сегодня не такой, как вчера.
3. Один ум хорошо, а два лучше (особенно если оба принадлежат одному и тому же человеку).
4. Язык у меня работает так быстро, что голова порой не догоняет.
5. Один телевизор (телефон) в доме хорошо, а три – лучше.
6. Нет такой ситуации, из которой нельзя выкрутиться.
7. Все, что ни делается – все к лучшему.
Рак
1. Тяжело жить там, где негде спрятаться.
2. Кенгуру оберегает свою сумку, а Рак – свой загашник.
3. В душе я романтичней всех, зато в быту – практичней всех.
4. Мой дом — моя крепость.
5. Бархатный весь, а жальце есть.
6. Я редко спешу и поэтому редко опаздываю.
7. Лучше подкопить, но достойную вещь купить.
Лев
1. Не каждый Лев любит рисовать, но каждый любит рисоваться.
2. Боюсь на свете только одного: попасть в смешное положение.
3. Зачем вам солнце, если я рядом?
4. Приятней оказывать поддержку, чем получать ее.
5. В болоте тихо, да жить там плохо.
6. Волков бояться — в лес не ходить.
7. Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.
Дева
1. Мухомору нужно непременно бросаться в глаза, а белый гриб и так хорош.
2. В каждой Деве живет классная дама.
3. Приятнее прогуляться в ухоженном садике, чем в заброшенном парке.
4. Без дела жить — только небо коптить.
5. Говорят наобум, а ты бери на ум.
6. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
7. Другие получают от еды удовольствие, а я – витамины и микроэлементы.
Весы
1. Вовлеку кого угодно во что угодно.
2. Не над всеми «i» надо ставить точки.
3. Принципиальными бывают только дураки.
4. Если у тебя нерешительный вид, все спешат на помощь.
5. Хорошо там, где нас нет.
6. Иногда убежать — значит победить.
7. От долгого сидения в безвкусно обставленной комнате я могу и заболеть.
Скорпион
1. Мир пропадет без рыцарей.
2. Мой характер сродни бомбе: та лежит себе спокойно, пока не рванет.
3. Дурак доверяет, а умный проверяет.
4. Я похож на кактус. Мой сказочный цветок раскрывается для избранных, зато колючки видны всем.
5. Око за око, зуб за зуб.
6. Доверие и жизнь теряют только раз.
7. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу.
Стрелец
1. Не болтай о своих промахах, а то потеряешь авторитет.
2. Другие надуваются от обиды, а я – от важности.
3. Кому я должен, всем прощаю.
4. На меня невозможно сердиться.
5. Ловкий на вершину горы взберется, а неловкий внизу останется.
6. Без правды жить — с бела света бежать.
7. Угрызения совести – а что это такое?
Козерог
1. И один в поле воин (особенно если упереться «козьим рогом»).
2. Я практически всегда прав, но от этого не легче.
3. Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.
4. Терпение и труд все перетрут.
5. Вода камень точит.
6. В пять лет я уже вполне взрослый, а в пятьдесят – все еще молод.
7. Как и положено горному козлу, я не ищу проторенных путей.
Водолей
1. Трудно быть ангелом, но надо.
2. Сначала – друзья, а потом уже – семья (если, конечно, останется время).
3. Как скучно быть похожим на других!
4. Добрые намерения важнее добрых дел.
5. С волками жить — по-волчьи выть.
6. Медведь в лесу, а шкура продана.
7. Только я способен любить все человечество сразу.
Рыбы
1. Всем известно, что я вечно занят, хотя мало кто знает, чем именно.
2. Только извилистая дорожка ведет прямо к цели.
3. Работать в спешке – то же самое, что глотать, не прожевывая.
4. Бог наказывает любимых.
5. Жить весело, да есть нечего.
6. В тихом омуте Рыбы водятся.
7. Храбрый умирает один раз, трус — тысячу.
Вот такие они, заповеди каждого знака Зодиака. Может, и не все вам подошли, но вы уж точно не станете отрицать того, что сходство определенно есть!