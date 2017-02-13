Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор

Екатерина Гусева многоплановая актриса. Ей одинаково хорошо удаются роли как скромных неприметных женщин, так и роскошных, ярких представительниц слабого пола. Несмотря на нежный, трогательный, а местами даже целомудренный образ, Гусева может быть и сексуальной.

Лишний раз Екатерина это доказала, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой заснята в красной комбинации. Дополнили образ роскошные распущенные волосы, черный бюстгальтер и колготки-сеточка.

A photo posted by Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) on Feb 13, 2017 at 1:53am PST

Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг от внешнего вида Гусевой.