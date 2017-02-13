Звезды российского ТВ покажут в Таллинне детективную комедию «Мужской род, единственное число»

В ролях: Александр Носик («Возвращение Мухтара»), Галина Данилова («6 кадров»), Андрей Кайков («6 кадров», «На измене»), Мирослава Карпович («Папины дочки», «Корпоратив») и Сергей Ефремов («Была любовь», «Верное средство»).

Увлекательный детектив с элементами комедии положений познакомит зрителя с тайнами французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней.

Французские комедии всегда отличались особенным колоритным юмором. Ярчайшими представителями современной драматургии, безусловно являются Жан-Жак Брикер и Морис Ласег, перу которых принадлежит головокружительный шедевр – «Мужской род, единственное число».

Пьеса знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец – добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом, и семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя – полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера.

Продолжительность спектакля - два часа с антрактом