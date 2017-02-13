Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
Не пропустите!

Звезды российского ТВ покажут в Таллинне детективную комедию «Мужской род, единственное число»

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

18 марта в столичном Центре русской культуры популярные российские актеры покажут веселую детективную историю «Мужской род, единственное число».

В ролях: Александр Носик («Возвращение Мухтара»), Галина Данилова («6 кадров»), Андрей Кайков («6 кадров», «На измене»), Мирослава Карпович («Папины дочки», «Корпоратив») и Сергей Ефремов («Была любовь», «Верное средство»).

Увлекательный детектив с элементами комедии положений познакомит зрителя с тайнами французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней.

Французские комедии всегда отличались особенным колоритным юмором. Ярчайшими представителями современной драматургии, безусловно являются Жан-Жак Брикер и Морис Ласег, перу которых принадлежит головокружительный шедевр – «Мужской род, единственное число».

Пьеса знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец – добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом, и семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя – полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера.

Продолжительность спектакля - два часа с антрактом

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАспектакльталлинн
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:36
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
14:25
Топ-10 городов, в которых живут самые сексуальные мужчины (фото)
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
14:04
Звезды российского ТВ покажут в Таллинне детективную комедию «Мужской род, единственное число»
13:49
Галерея: в преддверии Дня Святого Валентина Илона Калдре устроила минутку нежности со своим мужем (1)
13:37
Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»
13:29
Свободный мужчина – делает, что хочет! Эстонский ловелас похвастался колоритными подружками (фото)
13:09
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
12:44
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
12:30
С ними лучше не шутить... Назван самый обидчивый знак Зодиака
12:08
Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!
11:55
Фото: Толкалина после разрыва с Кончаловским изменила внешность
11:43
Чем опасно сочетание чая с молоком?
11:40
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство (фото)
11:38
Как побороть синдром опозданий на работу
11:28
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
11:18
Как избавиться от долгов и начать путь к достатку: советы астролога Василисы Володиной
11:05
Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)
10:57
Браво! Эстонец получил «Грэмми»
10:30
Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее
Все новости
KrasotkaЦеликом
Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака

Необычный гороскоп: какая ты ведьма по знаку Зодиака

Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери

Пользователи соцсетей высмеяли переписку #Яжематери

Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!

14:26
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:25
Честное послание мужчинам, которые не хотят своих жен. Действительно, есть о чем задуматься!
12:37
Сексуальный гороскоп: узнай любимого лучше!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
С ними лучше не шутить... Назван самый обидчивый знак Зодиака
Свободный мужчина – делает, что хочет! Эстонский ловелас похвастался колоритными подружками (фото)
Фото: мать сексуальной певицы Славы шокировала своей неухоженной внешностью. Я не верю своим глазам!
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
Топ комментариев
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии(3)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»

Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее

Смотрите сами! На церемонии BAFTA-2017 герцогиня Кэтрин выглядела так прекрасно, как никогда ранее

12. фев
Романтик на BMW: увиденное на улице в Таллинне растрогало читательницу (фотоновость)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьмужчинаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees