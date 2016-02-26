Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери

Артист театр и кино Армен Джигархянан сегодня женат третьим браком. От первой жены – актрисы Ереванского русского драматического театра им. К. Станиславского Аллы Ванновской – у него была дочь Елена. "Актриса, которая старше меня на 15 лет и была первой женщиной, которая ворвалась в мою любовную жизнь, оказалась больна, у нее была хорея, это еще называют "пляской святого Витта". И моя дочь от нее была этим же больна", – признался Армен Борисович. Это заболевание характеризуется беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, часто напоминающим танец.

В декабре 1987-го дочери Джигарханяна не стало – она, как говорят, погибла, уснув в стоявшей в гараже машине с работающим двигателем. "У меня была дочка, она погибла, ей было 23 года. И мои друзья – обоих уже нет в живых – приехали из Еревана в Москву и сказали мне: учти, единственная возможность тебе выжить – это чтобы Татьяна (Власова, вторая жена актера – Прим.ред.) родила ребенка, – продолжает артист. – Я как дурак, пошел поговорить с Татьяной, но беда в том, что там участвовала ее мать. Она для меня самое ненавистное явление в жизни – работала парикмахером при вокзале в Красноярске. И вот они собрались, обсудили и сказали: нет, никакого ребенка. Я попытался разобраться, в чем проблема: мы живем вроде давно, оба здоровые люди, но… Они с мамой решили: нет. А тогда еще можно было родить и нужно было родить".

Сегодня о Татьяне Власовой Джигарханян отзывается негативно. "Моя партнерша – не человек, ответственно заявляю. Могу на любом уровне это сказать. Громко! И так и была до этого, когда была моей женой. Я рассказал тебе историю про мою дочку? Вот и все. Это очень грязная история. И не потому, что я вдруг обнаружил, что, оказывается, живу вовсе не с королевой Америки", – цитирует актер газета "Московский Комсомолец".