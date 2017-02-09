Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Бывшая мисс и модель Лаура Кыргемяэ выразила в социальной сети свое недовольство Kanal2. Речь пошла о передаче «Час со звездой», гостем которой стал эстонский певец Эрик Таукар. Время эфира и формат предполагали, что передачу могут смотреть дети. 

Красавица-блондинка написала пост о том, что осталась крайне недовольна увиденным.

«Помогите! Дорогие телевизионщики, вы это читаете… Что происходит с этой передачей на Kanal2? В студии дети. Это детская передача, но что вы себе в эфире позволяете?» – возмутилась Лаура в Facebook. Чуть позже, видимо, остыв, Кыргемяэ удалила свой гневный пост из интернета, но портал Elu24 успел его процитировать.

«Мой пятилетний сын хотел это смотреть. Окей, разрешила. Мне пришлось пять минут ему разъяснять, кто такой гей (и почему не стоит таким быть) и что такое кокаин. Ужас!», – объяснила свое недовольство Лаура и  добавила, что была рада, что ребенок не смотрел передачу с самого начала, а смотреть передачу до конца желания не возникло.  Бывшая «мисс» призывала создателей передачи думать о родителях, которых они ставят в неловкое положение.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлаураэстония
смотрите сами!
эксклюзив на limon.ee!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:59
Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?
10:40
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
10:28
Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке
09:58
Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак
09:48
Гороскоп на 10 февраля: проявите терпение и снисходительность
09:31
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот
18:53
Кто ответит на этот вопрос, тот молодец! Для каких целей в СССР выпускали консервированную воду? (1)
18:11
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
18:00
Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней
17:56
Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день
17:30
Беременная Анастасия Стоцкая провела два дня под капельницей (1)
17:10
Как телепроект «Дом-2» рушит жизни
16:56
Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!
16:44
Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:30
Солист группы «Дискотека Авария» долгое время скрывал рак
16:26
Танцору группы «Винтаж» и Аниты Цой отрезали ногу после съемки
16:18
Вы старший брат или младшая сестра? Как порядок рождения влияет на вашу личную жизнь
15:56
Певец Эмин напугал видом без одежды
15:33
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину (3)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей (4)

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали

9. фев
Когда ты прочитаешь это, сразу же намажешь область под грудью дезодорантом!
9. фев
Елена Летучая объяснила, почему до сих пор не стала мамой
9. фев
Подглядите: в Monton уже появилась новая весенняя коллекция
9. фев
Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Вот это новость! Паулина Андреева показала округлившийся живот
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)(2)
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
Известная российская актриса рассказала Малахову, как ей удалось победить рак
Десять признаков, что ваши умершие близкие — рядом, и с ними все в порядке
Топ комментариев
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
CмотриЦеликом
Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

7. фев
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогороскопдевушкадональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтиммужчинаольга бузовапевицапоклонникираксекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees