Экс-мисс Эстония негодует: почему я вынуждена объяснять пятилетнему сыну, кто такой гей и что такое кокаин?

Красавица-блондинка написала пост о том, что осталась крайне недовольна увиденным.

«Помогите! Дорогие телевизионщики, вы это читаете… Что происходит с этой передачей на Kanal2? В студии дети. Это детская передача, но что вы себе в эфире позволяете?» – возмутилась Лаура в Facebook. Чуть позже, видимо, остыв, Кыргемяэ удалила свой гневный пост из интернета, но портал Elu24 успел его процитировать.

«Мой пятилетний сын хотел это смотреть. Окей, разрешила. Мне пришлось пять минут ему разъяснять, кто такой гей (и почему не стоит таким быть) и что такое кокаин. Ужас!», – объяснила свое недовольство Лаура и добавила, что была рада, что ребенок не смотрел передачу с самого начала, а смотреть передачу до конца желания не возникло. Бывшая «мисс» призывала создателей передачи думать о родителях, которых они ставят в неловкое положение.