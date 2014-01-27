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Вы старший брат или младшая сестра? Как порядок рождения влияет на вашу личную жизнь

Limon.ee
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По словам психологов, то, родились вы первым ребенком в семье, вторым, третьим или единственным, влияет на вашу взрослую личную жизнь, пишет Soulpost.

«Наш первый опыт отношений в семье закладывает основание того, как мы будем вести себя во взрослой жизни и романтических отношениях», — отмечает психолог Линда Блэр, которая посвятила этой теме целую книгу.

«Конечно, когда речь идет о человеческой психологии, нет универсальных правил, так что эти характеристики не подходят абсолютно всем».

При этом на вашу личную жизнь даже больше влияет то, как вас воспитывали, какие отношения были у ваших родителей, разводились ли они. И тем не менее, любой старший брат или младшая сестра подтвердят, что их «семейное положение» или порядок рождения имеет значение в том, как вы даете или получаете любовь. Рассмотрим конкретнее.

Старший ребенок

Это обычно умные и ответственные дети, которые много чего добиваются. И когда они вырастают, эти качества очень помогают им в отношениях.

«Они организованы и заботливы по отношению к другим, — отмечает психолог. — На них можно положиться, они очень старательны и даже самокритичны».

Но есть и минус в отношениях с человеком, который был старшим ребенком в семье.

«Старшие дети могут быть перфекционистами, они любят все контролировать, — комментирует психолог Майкл Грос. — При этом они не любят рисковать, чем могут сводить с ума своего партнера, если тот был младшим или средним в семье».

Средний ребенок

Если компромисс — основа хороших отношений, то их нужно строить с человеком, который был средним ребенком в семье. Это прирожденные примирители.

«Средние дети научились приспосабливаться, это отличные дипломаты, они умело ведут переговоры, потому что им приходилось делать это в жизни со старшими и младшими братьями/сестрами, — говорит профессор психологии Линда Кэмпбелл. — Для них важна справедливость».

Если вы были средним ребенком в семье, важно проговаривать все то, что вам не нравится в ваших взрослых отношениях.

«Иногда средних детей легко задавить мнением других, — говорит Линда Блэр. — Они реально оценивают свои возможности, но могут быть не очень уверены в том, чего хотят от жизни».

Младший ребенок

Это люди, которые постоянно хотят внимания, любят идти на риск, и довольно обаятельные особы. В отношениях они игривы, спонтанны и легкие.

«С самого рождения они научились понимать людей и взаимодействовать со всеми старшими в семье, — отмечает психолог Кэмпбелл. — Обычно они очень успешны в отношениях с людьми».

Из негативного — младшенькие часто ждут, что принимать решения за них будут другие, и могут казаться немного капризными.

«Младшие могут раздражать тех, кто был старшим в семье. Они истинные очаровашки, и могут хорошо повлиять на своего первенца — старшего ребенка».

Единственный ребенок

Этим людям никогда не приходилось добиваться внимания родителей. Они ответственные, умеют приспосабливаться, но, привыкнув к постоянному вниманию, могут быть слишком требовательны и эгоистичны в любви.

«Они выросли в центре внимания, их эмоциональные и физические потребности всегда удовлетворяли».

Лучшая пара единственному ребенку — старший ребенок. Оба ответственны и надежны.

А вот с младшим ребенком в семье единственному будет сложно: игривость первого будет казаться ему глупой.

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