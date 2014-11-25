Ранние тревожные признаки того, что ваше давление стало опасно высоким

Стоит подчеркнуть, что болезнь за последние годы очень помолодела. Постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, увлечение вредной едой, курение и другие вредные привычки – все эти факторы могут вызвать ранее развитие гипертонии уже после 30–40 лет.

Коварство болезни в том, что она протекает длительно и возникает постепенно, а при отсутствии своевременного лечения может стать причиной серьезных осложнений, опасных для жизни больного. Иногда начало проходит вообще бессимптомно, однако есть ранние признаки, на которые следует обратить внимание. Вот почему так важно вовремя обнаружить признаки гипертонии и вовремя обратиться за помощью к врачам.

Вот какое давление считается нормальным, а какое повышенным:

нормальное давление: около 120/80;

прегипертония: 120–139/80–89;

гипертония 1 степени: 140–159/90–99;

гипертония 2 степени: 160 и выше/100 и выше.

Очень часто начало болезни проходит почти незаметно для больного, так как многие не обращают внимания на первые тревожные симптомы коварного недуга.

Вот основные из них, о которых стоит знать всем!

Недомогание, усталость

Очень часто первыми признаками повышения давления являются чувство переутомления и усталость без видимых на то причин. Человек становится раздражительным, плохо спит ночью, а днем чувствует сонливость, теряет способность сосредоточиться и т.д.

Многие списывают подобные симптомы на обычную усталость и не уделяют этому особого внимания. Но если давление в состоянии покоя при нескольких измерениях оказалось повышено до 140/90 мм. рт. ст., уже можно говорить о легкой форме гипертонической болезни.

Головные боли

При развитии болезни нередко появляются головные боли. Они могут быть ноющими, сдавливающими (словно «обруч» на голове) или острыми. Чаще всего у больного возникает головная боль в затылке, а также в висках с ощущением биения в них.

Нарушение зрения

Вместе с головной болью часто диагностируют проблемы со зрением. На ранних стадиях это может быть покраснение глаз, ухудшение зрения, двоение, «мушки» перед глазами и т.д. Часто это связано с сужением сосудов зрительного нерва и сетчатки. Также могут возникать изменения глазного дна и атрофические процессы в сетчатке. Это говорит о том, что из-за повышенного давления уже нарушено мозговое кровообращение. В таком случае появляется риск развития инсульта либо серьезных заболеваний зрения, вплоть до слепоты.

Шум в ушах

Больные могут ощущать шум в ушах, который связан с сужением сосудов слухового аппарата.

Боли в груди и нарушения ритма сердца

Вместе с остальными симптомами у больных с повышенным давлением часто развиваются боли в грудине и левой части груди, часто отдающие в левую руку. Одновременно могут проявляться нарушения ритма сердца («замирание» сердца или «ком в горле») и учащенное сердцебиение. Это является признаком того, что повышенное давление вызвало серьезные изменения в сердечной мышце и артериях. В результате могут возникнуть ишемическая болезнь сердца, стенокардия, может развиться сердечная недостаточность.

Вовремя обнаружить ранние признаки повышенного давления крайне важно!

Помните, что повышенное давление может провоцировать более серьезные болезни и состояния, угрожающие жизни: