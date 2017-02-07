Так, недавно она показала себя в полупрозрачном черном платье, которое ей очень идет. Подписчики завалили ее комплиментами. Конечно же, артистке было очень приятно. Тем более, что раньше она была довольно пышной женщиной, и теперь хочет оставаться стройной. А поклонники ее постоянно поддерживают.
Ух ты! Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье1
9. Февраль 2017 09:36
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Елена Ваенга сейчас активно гастролирует. Но радует она своих поклонников не только новыми песнями, но и великолепной фигурой.