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Ух ты! Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье1

Limon.ee
Limon.ee
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Елена Ваенга сейчас активно гастролирует. Но радует она своих поклонников не только новыми песнями, но и великолепной фигурой.

Так, недавно она показала себя в полупрозрачном черном платье, которое ей очень идет. Подписчики завалили ее комплиментами. Конечно же, артистке было очень приятно. Тем более, что раньше она была довольно пышной женщиной, и теперь хочет оставаться стройной. А поклонники ее постоянно поддерживают.

 

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