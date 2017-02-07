Так, недавно она показала себя в полупрозрачном черном платье, которое ей очень идет. Подписчики завалили ее комплиментами. Конечно же, артистке было очень приятно. Тем более, что раньше она была довольно пышной женщиной, и теперь хочет оставаться стройной. А поклонники ее постоянно поддерживают.

A photo posted by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 7, 2017 at 3:33am PST