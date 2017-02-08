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Ради этого мужчины Ксения Собчак бросила сына и мужа в Москве и примчалась в Таллинн

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Как стало известно, Ксения Собчак сегодня провела в Таллинне очень важную встречу с одним крайне интересным для нее мужчиной. Ради этой встречи Собчак пошла на отчаянный шаг, о котором сообщила на своей странице в Instagram.

«Вы не знаете, кто этот человек рядом со мной. А, тем не менее, ради этого мужчины я была готова вчера в ночи заказать билет, и в шесть утра уже мчаться в аэропорт. Мой второй мировой эксклюзив после МБ Ходорковского. Александр Глазастиков. Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса. Сегодня вечером. #СобчакЖивьем на телеканале #Дождь!» - подписала снимок Ксения Собчак.

Напомним, что портал Bublik.delfi.ee сегодня писал о том, что Ксения Собчак остановилась в Таллинне в отеле Three Crowns Residents, где звездные гости – не редкость.

Вы не знаете кто этот человек рядом со мной. А тем не менее, ради этого мужчины я была готова вчера в ночи заказать билет,и в 6 утра уже мчаться в аэропорт. Мой второй мировой эксклюзив после МБ Ходорковского. Александр Глазастиков. Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса. Сегодня вечером. #СобчакЖивьем на телеканале #Дождь ! #непропустите

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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