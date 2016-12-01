Певица Валерия опешила от действий 18-летнего сына

Арсений Шульгин стал бизнесменом. Вместе со своими партнерами 18-летний сын певицы Валерии открыл ресторан в центре Москвы. Девиз заведения: "Будь в высшем обществе!" Примечательно, что ресторан закрытыq, в него могут попасть люди из светской тусовки.

Интересно, что Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, чуть ли не последними узнали о новом занятии Арсения. "Бизнес Арсения стал для меня сюрпризом. Как-то он пригласил нас всей семьей пообедать, мол, хочу вам одно место показать. Мы пришли, а он спрашивает: "Нравится вам тут?" Я отвечаю: "Да, уютно". И вдруг Сеня такой: "Это мой ресторан". Мы опешили… Самому в 18 лет открыть бизнес – не каждому под силу", – цитирует Валерию Starhit.

А вот старшая сестра Анна знала о планах Шульгина. Более того, немедленно стала помогать брату. "Она мне подсказывала, какого цвета выбрать шторы, стены, чтобы интерьер выглядел стильно, что добавить в меню. Аня пьет здесь кофе регулярно", – похвастался новоиспеченный бизнесмен.