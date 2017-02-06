Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)

Пользовательница под ником Denshan рассказала в Imgur, как застряла в ванне на полчаса.

«Я не могу выбраться из ванной! Совершенно! – подписала она снимок своих ног, – Почему? У меня воспаление легких и высокая температура… Я не могу даже голову повернуть. Болею дома. Приняла антибиотики и решила принять расслабляющую ванну. Взяла ароматическую соль, зажгла свечи и добавила в воду кокосового масла», – написала девушка.

Однако, как следует из описания, когда она попыталась выбраться из ванны, то обнаружила, что у нее совершенно не получается это сделать. «Чувствую себя, как блин на сковородке. SOS!» – пишет она.

Позже выяснилось, что через полчаса ей все-таки удалось выбраться, однако снимок успел обрести бешеную популярность.

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