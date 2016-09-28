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В семье Бритни Спирс случилось страшное несчастье: девочка в критическом состоянии!

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В семье зарубежной поп-иконы Бритни Спирс случилось несчастье. Восьмилетняя дочь родной сестры певицы Джейми Линн Спирс разбилась на квадроцикле, пишет Дни.ру.

Джейми Линн Спирс. Фото: Scanpix

В данный момент племянница Бритни Мэдди находится в больнице, а папарацци дежурят у входа, чтобы узнать о состоянии малышки. По информации иностранных СМИ, девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после аварии.

Выяснилось, что 5 февраля в воскресенье Мэдди отправилась со своим биологическим отцом Кейси Олдриджем на прогулку. Сестра Бритни Джейми Линн состояла с ним в отношениях с 2005—го по 2010-й год. После расставания Спирс-младшая вышла замуж за бизнесмена Джейми Уотсона, но сохранила дружеские отношения с бывшим. Кейси периодически видится с дочкой Мэдди, и последняя их встреча закончилась несчастьем.

Олдридж позволил малышке сесть на квадроцикл. Мэдди не справилась с управлением, и мотовездеход перевернулся и упал в воду. Журналистам удалось выяснить, что перед приездом скорой помощи девочка провела несколько минут в воде. Сейчас она находится в критическом состоянии.

Многочисленные поклонники засыпали аккаунты Бритни и Джейми Линн в соцсетях словами поддержки и хештегами #молюсьзаМэдди. Представители сестер сделали официальное заявление через издание People.

"Все детали происшествия, которые всплывают в СМИ, не соответствуют действительности. В настоящий момент семья Спирс просит уважать их право на личную жизнь и будет признательна за молитвы и поддержку", – цитирует сообщение родных звезды сайт журнала.

Однако репортеры издания ET сумели связаться с отцом Бритни и Джейми Линн – строителем Джеймсом Парнеллом Спирсом. И он лаконично прокомментировал несчастье. "Все, что могу сейчас сказать, – молитесь за нашу девочку", – попросил папа популярных в США исполнительниц.

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