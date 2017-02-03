Эти горячие финские парни уже ждут момента, когда смогут свести с ума эстонских девушек: разыгрываем ВИП-билеты на «Танцевальный рай»!

В пятницу, 10 марта, Bongo Takso и SMI.ee представляют в ночном клубе HOLLYWOOD (Вана-Пости, 8, Таллинн) любимая вечеринка - «Танцевальный рай» празднует свой 8-ой день рождения и Международный Женский день в компании!

Мы приглашаем старых и новых друзей разделить с нами радость празднования 8-ого дня Рождения вечеринки «Танцевальный рай», а также весело отметить любимый весенний праздник – Международный женский день!

Вас ждет эротический коктейль из смеси мужской харизмы и грации женского тела!

В эту волшебную праздничную ночь настоящие викинги 21 века «Scandinavian HUNKS» (Финляндия) покорят холодное сердце даже самой Снежной Королевы - мужское эротическое шоу погрузит гостей в мир страсти и желаний! Смелые викинги уже в пути и ждут тебя на свое новое шоу «ALL IN” – впервые в Таллинне! «Готовься, дорогая – будет жарко!».

Джентльменов юные красавицы «Crystal Project» из Санкт-Петербурга приглашают на яркий сексуальный карнавал, где нет ограничений и запретов, а только море эмоций и лавина страсти, красота и изящество!

Зал «Танцевального Рая» снова засияет по-новому - «райские» декорации, изменения в интерьере, еще больше технических новинок, световых эффектов и лазерных лучей – все это, чтобы ваш отдых был краше!

Праздничный торт, воздушные шары, радость и веселье объединят гостей клуба в общей атмосфере празднования Дня Рождения любимой вечеринки и самого нежного женского дня!

Особой феерии вечеру добавят сексуальные и зажигательные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга!

Не пропусти – будь на месте!

СПЕШИТЕ! В предварительной продаже по льготной цене ограниченное количество билетов!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

- 99% русской музыки

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson

Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!

Двери клуба открываются в 23:00!

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877 или на сайте www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35 €, девушкам до полуночи 20 €, VIP-билет 70 €

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене ( самые быстрые до -30%) во всех кассах Piletilevi.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли

Фотоотчет с прошлого Танцевального рая смотри ЗДЕСЬ!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Для участия в розыгрыше одного из трех комплектов по два ВИП-билета на вечеринку "Танцевальный рай" тебе необходимо отправить письмо на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажи ключевое слово ВИКИНГИ. В тексте письма напиши свое имя, фамилию и номер телефона.

Розыгрыш состоится 8 марта. С победителями свяжемся лично по телефону. Если мы вам не позвонили, значит, вы не выиграли. Удачи в игре!