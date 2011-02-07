Хочешь знать, сколько тебе осталось жить? Просто посмотри на свои зубы, есть один признак того, что ты рано умрешь…

Те же, кто сохранили свои зубы к пенсионному возрасту, могут рассчитывать на то, что отметят столетний юбилей, пишут Argumentiru.com.

На потерю зубов сильно влияет стресс, с которым человек сталкивается на протяжении всей своей жизни, уверены ученые из Oral Health Foundation. Есть прямая связь между сохранением зубов и множеством серьезных проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, пишет издание Periodontology 2000. Крайне важно заботиться о наших зубах, в который раз напоминают специалисты.