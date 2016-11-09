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Опрос показал, что придает смелость в постели

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В зрелые годы люди способны на отчаянные поступки ради новой искры в сексуальной жизни.

Чем старше мы становимся, тем смелее мы ведем себя в спальне, стремясь разжечь огонь сексуальной жизни в зрелом возрасте. Опрос Mirror Survation показал, что люди в 40, 50 и 60 лет готовы сделать что угодно, чтобы вернуть секс в свою жизнь, пишет Ridus.ru.

В исследовании приняли участие тысяча человек в возрасте от 40 до 70 лет. В ходе опроса они рассказали, какой новый сексуальный опыт они впервые получили после сорока лет, то есть по достижении среднего возраста. Четверть опрошенных признались, что в этом возрасте они впервые использовали секс-игрушки. Еще 15% опрошенных в зрелые годы решились попробовать ролевые игры, и 12% - заняться любовью в общественном месте.

При том, что 16% участников опроса лишь после сорока лет узнали на практике, что такое секс на одну ночь, только 6% респондентов рассказали о первом сексуальном опыте с незнакомцем (или незнакомкой).

Издание также привело советы эксперта по сексу и отношениям Аликса Фокса, которые помогут возобновить активную сексуальную жизнь людям в зрелом возрасте.

1. Не надо стесняться

Неуверенность в своем теле с возрастом все больше сковывает нас в постели. Если вы комплексуете по поводу своих данных, то эксперименты с костюмами помогут вам расслабиться, повысить самооценку и увидеть себя в новом свете.

Внести разнообразие в повседневную жизнь помогают ролевые игры, добавляет эксперт.

2. Общайтесь

Открытый диалог является ключом к счастливой личной жизни, но иногда нужно очень постараться, чтобы обсудить сексуальные проблемы со своим партнером.

В таких случаях Фокс советует использовать его технику «Забота, открытость, обмен» («Care, Air, Share»). Первое: нужно показать свое не безразличие к потребностям и интересам своего возлюбленного. Например, начать можно так: «Я знаю, у тебя много работы в последнее время и ты все время нервничаешь». Далее — открытость, то есть демонстрация собственных мыслей: «Я заметил (а), тебе в последнее время не до секса. Мне бы хотелось чаще заниматься этим с тобой». Затем попросите поделиться своими мыслями: «Что ты думаешь? Есть ли способ, чтобы мы могли это осуществить, или что-то, что ты бы хотел попробовать? Как я могу помочь?»

3. Флиртуйте

Сознательно флиртуйте и заигрывайте с вашим партнером в любое время, днем и ночью. Регулярно говорите своей половинке, как прекрасно он или она выглядит на ваш взгляд.

К слову, если комплименты и флирт полезен в любое время, то секс с возрастом иногда лучше подстраивать под возможности своего организма — тем более, к сорока годам вы хорошо знаете его слабые места. Например, если вы собираетесь сходить в ресторан на ужин, попробуйте заняться любовью до того, как вы выйдете из дома, а не после, когда вы вернетесь уставшие и с набитым животом после сытной трапезы.

4. Настройтесь на нужный лад

Играйте в эротические игры. Например, полезной прелюдией может стать игра, в которой вы вместе придумываете сценарий того, чем займетесь вечером. Один придумывает локацию, затем по очереди вы добавляете детали: реквизит, вроде наручников и секс-игрушек, костюмы и пошаговые действия. Проведя день в таких пикантных размышлениях, к вечеру вы достигнете нужного настроения, чтобы воплотить свою порно-сказку в жизнь.

5. Попробуйте новые игрушки

Падение эстрогена, связанное со старением, может сделать женское тело менее чувствительным к стимуляции. Это, в свою очередь, нередко влияет на сексуальное возбуждение и время достижения оргазма. Использование секс-игрушек во время прелюдии и полового акта станет дополнительной стимуляцией, которая поможет достичь в постели желаемого результата.

Хорошей новостью является то, многие женщины по мере взросления чаще испытывают оргазм -просто это занимает немного больше времени.

6. Устройте День радости

Симптомы менопаузы и общего старения могут оказать негативное влияние на ваши эмоции и уверенность. Многие женщины из-за падения уровня эстрогена набирают лишний вес, а возрастные приливы и повышенное потоотделение в ночное время может заставить женщину почувствовать себя непривлекательной. О настроении для секса не может быть и речи. Что же делать, если вы не в состоянии заниматься любовью по ночам? Выход один — делайте это днем.

7. Балуйте друг друга

Покупка красивого нижнего белья или угощений помогут почувствовать себя лучше.

8. Проверьте ваши лекарства

Некоторые медикаменты могут влиять на сексуальную реакцию, в том числе подавлять сексуальное желание и способность возбуждаться. Если это становится проблемой, проконсультируйтесь с вашим врачом о переходе на другой препарат с меньшим количеством сексуальных побочных эффектов.

9. Избавьтесь от рутины

Откажитесь от привычки ограничивать секс установленным временем и местом. Всегда в спальне и только ночью — такой секс быстро наведет тоску своим однообразием.

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