Шокирующее видео: популярный российский диджей и певец выбросился из окна своей квартиры

Друзья и знакомые продолжают оставлять слова соболезнований на страничке Сергея Ткаченко, экс-владельца столичного клуба и бывшего солиста популярной в 90-е группы «Тет-а-тет». Мужчина погиб в минувшие выходные. Диджей сорвался с 17 этажа высотного здания, расположенного на Шмитовском проезде, пишет Starhit.ru.

В СМИ появилась информация, что за несколько минут до произошедшей трагедии между Сергеем и его избранницей Марией Радуль произошла ссора. Девушка подтвердила, что у них был конфликт. Многие пользователи социальных сетей обвинили возлюбленную Ткаченко в том, что она не смогла его спасти, однако хрупкой девушке было непросто затащить обратно в квартиру мужчину, который едва держался за холодный подоконник голыми руками.

Алтарная икона с монастыря Эсфигмен святая горя Афон икона Матери Божей госпожи Богородицы Арсаниотиса Фото опубликовано Sergey Jeff (@sergeyjeff) Янв 20 2017 в 7:11 PST

Семья Сергея не смогла больше молчать. Они разместили обращение к общественности, в котором подробно объяснили, как именно все случилось. По их словам, Ткаченко не собирался совершать самоубийство.

«Утром 29 января в квартире Сергея Ткаченко произошла ссора между ним и его девушкой, в которой он отстаивал правоту и чувства к своей возлюбленной. В порыве он запрыгнул на подоконник одной из комнат, где, по ужасному стечению обстоятельств, было открыто окно. Не удержав равновесие, Сергей оказался по другую сторону окна, но успел схватиться за раму. Сергей удерживался, находясь на улице при температуре ниже 5 градусов, предпринимал попытки подняться на руках в окно, но физических сил на это не хватило. По истечению 10 минут руки Сергея не выдержали, и его тело сорвалось вниз. Чем закончились эти трагические события всем уже известно», - говорится в обращении.

Тем временем, следствие продолжает выяснять детали произошедшего. По мнению специалистов, проанализировавших ситуацию, Сергей лишь хотел припугнуть девушку. Знакомые пары рассказывали, что между ними порой возникали горячие споры, но разногласия удавалось быстро уладить.

«Прощание с Сергеем Ткаченко состоится в среду на Щербенском кладбище. От лица родных и близких погибшего просим прекратить пересуды и домыслы, которые полностью искажают реальные события и порочат имя честного и верующего человека», - отметили в окружении бизнесмена.

К слову, Мария Радуль не может смириться с гибелью возлюбленного. На страницах в социальных сетях девушка отметила, что будет любить его вечно. «Мы всегда вместе», - написала подруга Ткаченко, выложив совместный снимок с избранником.

Видео несчастного случая оказалось в распоряжении журналистов РЕН ТВ. Ролик не рекомендуется смотреть лицам младше 18 лет и слабонервным. Видео находится в YouTube.