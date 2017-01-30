Бесстыдники! Жители Пирита устроили развратные игры на снегу (фото 18+)

30. Январь 2017 18:21
Зима, всё-таки, вспомнила под конец января о том, что она не весна и не осень, и решила побаловать жителей нашей республики снегом. Несмотря на то, что несчастные водители, как будто разучились ездить, страдают от снега и попадают один за другим в аварии, есть те, кого снег только радует и позволяет заниматься искусством.
Подписчики сообщества Märgatud: TALLINN'as не постеснялись выставить на всеобщее обозрение фото современного искусства, которым увлеклись снежным вечером жители района Пирита в Таллинне. На пешеходной дорожке была обнаружена пошлая картина, но выполнена она весьма аккуратно и старательно.
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