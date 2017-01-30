Бесстыдники! Жители Пирита устроили развратные игры на снегу (фото 18+)

Зима, всё-таки, вспомнила под конец января о том, что она не весна и не осень, и решила побаловать жителей нашей республики снегом. Несмотря на то, что несчастные водители, как будто разучились ездить, страдают от снега и попадают один за другим в аварии, есть те, кого снег только радует и позволяет заниматься искусством.