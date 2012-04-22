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Сын Высоцкого рассказал, почему не может простить Марину Влади

Limon.ee
Limon.ee
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Сын знаменитого артиста Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой признался, что он много не может простить бывшей жене своего отца Марине Влади, а она, в свою очередь, имеет претензии к нему самому.

В недавнем интервью 52-летний артист Никита Высоцкий припомнил свои жесткие высказывания, больно задевшие Марину Влади. Сын легендарного исполнителя считает, что в своей автобиографической книге актриса написала много несправедливых вещей про бывшего мужа. «Я этого до сих пор принять не могу, эти высказывания она мне до сих пор не простила, ровно так, как и я не простил ее за написанное, – приводит слова Никиты Высоцкого портал Е1. - После этой книги моему деду угрожали физической расправой, например», пишет Argumentiru.com.

Высоцкий отметил, что относится уважительно к Марине Влади и вынужден иногда сотрудничать с ней.

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