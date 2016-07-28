Воскресенье, 29 января, обещает быть сложным: серьезные проблемы в семейных отношениях

В семейных отношениях появляются серьезные проблемы, разногласия между родственниками, недопонимание и нежелание идти на уступки накаляют атмосферу. Для влюбленных день не будет слишком сложным, однако и им следует быть готовым к неприятным сюрпризам, а также событиям, которые потребуют пересмотра отношений, пишет Dvorec.ru.

Овен

День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала, что может спровоцировать и ухудшение настроения, и недомогания. Избегайте занятий, связанных с риском и серьезными физическими нагрузками. А также ситуаций, требующих немедленного принятия решений. Спокойно двигаясь по избранному пути, вы сможете добиться многого, в особенности это касается профессиональной деятельности.

Влияние близких людей на вашу жизнь сейчас в основном позитивно, поэтому общение с ними будет приносить радость. Вы стремитесь к компромиссу и проявляете гибкость, порой забывая о собственных интересах ради окружающих; такое поведение похвально, однако и здесь лучше избегать крайностей.

Телец

Решение профессиональных проблем отнимет немало времени, однако, когда преграды будут преодолены, вы поймете, что добились очень и очень многого. Наступил благоприятный момент для того, чтобы испытать свои силы на новом поприще, получить знания, которые окажутся полезными в дальнейшем. Не упустите возможность пообщаться с влиятельными особами: велика вероятность, что ваши идеи и предложения вызовут у них неподдельный интерес.

Нежелательны разъезды, для начала долгого путешествия тоже лучше выбрать другой день. Хотя жизненный потенциал высок, переутомление может отрицательно сказаться на самочувствии. Отношения с близкими будут гармоничными, если вы не будете проявлять излишней требовательности.

Близнецы

Очень сильны позитивные тенденции, что позволяет добиться значительных успехов во многих сферах жизни. Вероятны выгодные сделки, можно рассчитывать на денежные поступления, возвращение долгов, подарки. Покупки будут удачными, об инвестициях в развитие собственного бизнеса тоже не придется жалеть. Деловые переговоры дадут отличный результат, если вы будете рассчитывать не только на свое обаяние, но и на профессиональные качества, навыки и умения.

Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, можно рассчитывать на исполнение желаний. Удачное стечение обстоятельств позволит завязать интересные знакомства. Не упустите шанс отлично провести время, отправившись в неожиданное путешествие.

Рак

День может ознаменоваться большими победами, если вы будете упорны и решительны. Не стоит изменять своим привычкам и нарушать традиции; хорошо изученный путь окажется самым коротким, нет никакой необходимости изучать нехоженые тропы. Финансовые проблемы остаются в прошлом, появляется возможность сделать выгодные инвестиции и покупки, осуществить давние желания.

В личной жизни ситуация также очень хороша: вы отлично ладите с теми, кто вам дорог, легко избегаете недоразумений и разногласий. Возможны новые романтические увлечения, интересные знакомства. Некоторые представители знака услышат признания столь же приятные, сколь и неожиданные.

Лев

Очень удачный день, позволяющий в любом деле проявить себя с лучшей стороны и добиться больших успехов. Вы интуитивно выбираете правильную линию поведения, избегаете ошибок и сомнительных контактов, прекрасно справляетесь с решением профессиональных задач. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение щедрой награды за работу, доставившую вам огромное удовольствие.

Не менее хорош день и для развлечений. Вы можете выбрать занятие себе по вкусу – в любом случае позитивные эмоции гарантированы. Близкие люди охотно разделят ваши радости, сообщат приятные известия и проявят неподдельный интерес к вашим делам.

Дева

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и этим стоит воспользоваться, чтобы осуществить все, что было давно задумано. Этот день связан с ростом деловой активности, успехом на переговорах, сравнительно легким достижением профессиональных целей. Ваши возможности растут; появляются полезные связи, можно получить поддержку влиятельных людей, найти инвесторов и спонсоров.

Не менее удачным будет этот день и для тех, кто занят решением проблем личной жизни: в этой важной сфере складывается благоприятная ситуация, и появляется шанс забыть о многих тревогах. Романтические отношения приносят только радость, существующие симпатии усиливаются и не остаются без ответа.

Весы

Есть и повод, и силы, и возможность насладиться жизнью; день очень и очень хорош, звезды покровительствуют вам во всем и обещают успех в любых начинаниях. Можно проводить переговоры, приступать к работе на новом месте, браться за реализацию сложных проектов – вам обязательно удастся то, что оказалось не по силам другим. Вероятно получение дорогих подарков и крупных денежных сумм.

Общение с близкими подарит много приятных минут, романтическое свидание будет запоминающимся и очень приятным. В ваших силах порадовать любимого человека, преподнести ему сюрприз. Жаловаться на недостаток внимания к собственной персоне не придется.

Скорпион

Воспользуйтесь благоприятной ситуацией, позволяющей одержать победу над недоброжелателями и приблизиться к достижению наиболее важных для вас целей. Переговоры с давними деловыми партнерами позволят изменить условия сотрудничества на более выгодные для вас, появится возможность увеличить свои доходы или добиться профессионального роста, а также решить ряд важных вопросов, касающихся имущества.

Отношения с близкими очень хороши, вам удается достичь компромисса, прийти к соглашению по ряду важных вопросов. Правильная расстановка приоритетов позволит избежать проблем в сфере романтических привязанностей. Активный отдых и встречи с друзьями пойдут вам на пользу.

Стрелец

Это день легких успехов и приятных побед. Решение вопросов, долгое время не дававших вам покоя, оказывается столь очевидным, что над недавними тревогами и хлопотами остается только посмеяться. Новые деловые соглашения сулят увеличение доходов и карьерный рост. Новые обязанности позволят приобрести полезные профессиональные навыки, укрепить свой авторитет, найти перспективных партнеров.

День хорошо подходит для поездок и экскурсий, активного отдыха и занятий спортом. Жизненный потенциал высок; оптимизм, жизнелюбие и хорошее настроение вам не изменят. Романтические увлечения зарождаются легко, но ни одно из них не заставит вас потерять голову и совершить необдуманные поступки.

Козерог

Успехи в работе в этот день вряд ли будут значительными: звезды отвели вам второстепенную роль. Будьте готовы держаться в тени, спокойно занимайтесь решением поставленных задач и не стремитесь к немедленному покорению заоблачных вершин. В финансовых делах нужна осторожность, поскольку соблазн вложить деньги в сомнительное мероприятие будет очень велик.

Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций в личной жизни. Налаживаются отношения влюбленных и супругов, забываются совершенные ошибки; можно с уверенностью смотреть в будущее, не опасаясь, что на вашем пути встанут непреодолимые преграды. Некоторые дела стоит отложить ради того, чтобы провести время в компании друзей: разнообразные развлечения обещают массу приятных эмоций.

Водолей

День удачен и хорош для любых начинаний, вопрос лишь в том, чтобы расставить приоритеты и определить, какая именно сфера сейчас для вас является наиболее важной. На работе складывается ситуация, в которой в полной мере проявятся ваши профессиональные качества; наладятся отношения с руководством, появится возможность обсудить перспективы сотрудничества с новыми партнерами. Этот день хорошо подходит для проведения переговоров и презентаций, а также любых публичных выступлений.

Исключительно приятные переживания ожидают влюбленных и семейных Водолеев, близкие люди не поскупятся на сюрпризы и подарки. Путешествие, начавшееся в этот день, подарит не только положительные эмоции, но и новые знакомства.

Рыбы

Сегодня вас ожидает немало приятных неожиданностей. Есть шанс добиться значительных профессиональных успехов, совершить приятные поездки, расширить свой кругозор и завязать полезные знакомства. Высока вероятность денежных поступлений, удачных инвестиций. Выгодными будут покупки, приуроченные к далекому путешествию. Творческий потенциал высок, и вы будете пользоваться этим не только в профессиональных, но и в личных целях.

Не упустите шанс устроить праздник для друзей и родных, порадовать любимого человека. Ваша интуиция необыкновенно остра, что способствует налаживанию отношений и с близкими людьми, и с деловыми партнерами.