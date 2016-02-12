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Российские пенсионерки – самые суровые в мире! 80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

Limon.ee
Limon.ee
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В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина. Она рассказала, что у ее 16-летнего сына украли смартфон, когда он был в библиотеке на Большой Черкизовской улице.

Гаджет подросток оставил на проходной, а, вернувшись, на месте его не обнаружил. Полицейские задержали подозреваемую – ей оказалась 80-летняя местная жительница, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Восточному административному округу Москвы. Пенсионерка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, похитила телефон, после чего скрылась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье кража.

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