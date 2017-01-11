«68» — лучшая секс-поза, о которой вы, наверняка, никогда не слышали

Положение

В то время как поза «69» позволяет обоим партнерам заниматься оральным сексом, «68» фокусируется на одном партнере, который получает удовольствие, пишет Soulpost.ru.

В позе «68» один партнер лежит на спине, а другой ложится спиной поверх него «валетом» и располагает свои бедра над его лицом. Если сверху мужчина – партнерша имеет доступ не только к пенису, но и к мошонке и анусу, доставляя незабываемые ощущения своему избраннику.

Советы и хитрости при воссоздании позы «68»

С женщиной сверху, «68» удобна не только для того, чтобы ублажать партнершу орально, она также позволяет рукам партнера бродить по всему телу девушки. Кроме того, вы можете и сами себя ублажать во время его ласк. Мужчина также может придерживать шею девушки своими ногами.

Если женщина находится внизу, ей открывается доступ к члену и яичкам партнера. Вы также можете попробовать заняться аналингусом, пощекотав его анус своим языком.

Эта позиция достаточно изнурительная, и чтобы сделать ее удобнее, тот, кто лежит внизу должен поддерживать тело партнера вверху, опираясь на локти или предплечья.

Поза «68» предлагает больше возможностей и требует более высокой квалификации, что делает ее лучшей альтернативой для орального секса. В то время как поза «69» обеспечивает взаимное удовлетворение, «68» доставляет вашему партнеру более изощренное оральное удовольствие.