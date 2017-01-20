Беременная Полина Гагарина поразила снимком в бикини

Судя по всему, поездка в жаркую страну не была спланирована заранее. Артистка призналась, что они с супругом совершенно спонтанно приобрели билеты на острова. К слову, подписчиков больше всего интересовало, когда Гагарина разместит на своей странице фотографию в купальнике.

Поклонники знаменитости не скрывали, что им уже не терпится увидеть ее округлившийся животик.Полина предполагала, что снимки из отпуска в купальнике вызовут ажиотаж среди пользователей "Инстаграма", поэтому опубликовала кадр, на котором она позирует, спрятавшись за пальмой. На фотографии видно, что звезда одета в бикини фиолетового цвета, однако рассмотреть изменения фигуры певицы нельзя.

На протяжении нескольких месяцев артистка старается появляться на публике в объемных нарядах, которые помогают скрыть животик звезды. Полина Гагарина, которая практически всегда выходила в свет в облегающих платьях и костюмах со строгим силуэтом, не могла не вызвать споров относительно ее интересного положения. Когда многочисленные издания написали об изменениях фигуры наставницы шоу «Голос», представитель артистки заявила, что Полина не беременна и не стоит верить слухам.