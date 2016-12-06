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Парни не должны гоняться за девушками

Limon.ee
Limon.ee
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Одна девушка захотела поделиться с миром мнением по поводу того, почему мужчины не должны завоевывать и гоняться за женщинами.

«Я ненавижу, как меня воспитали, внушив, что мужчины должны гоняться за мной и неистово желать меня. Что я должна сидеть и ждать, когда появится мужчина моей мечты и увезет меня в «долго и счастливо», пишет Soulpost.ru.

Я ненавижу, когда общество навязывает стереотипы, что женщины – это трофеи, и мужчинам нужно усердно потрудиться, чтобы их завоевать.

Я ненавижу, когда из-за этого женщины лелеют бредовую идею о том, что их идеальный мужчина должен действовать. Они подняли свои стандарты настолько высоко, что ни один мужчина не может им соответствовать.

Они говорят: «Будь на то воля Божья, то правильный мужчина будет соответствовать моим стандартам». Но что, если воля Божья была у вас перед глазами, но вы были слишком заняты сверкой ее качеств с вашим списком стандартов?

Я не говорю, что вы должны понизить свои стандарты для мирских мужчин, но вы должны пересмотреть их и понять, смогли бы вы сами подходить под них? Как вы можете ожидать на пороге мужчину со всеми этими прекрасными качествами, если вы не соответствуете им? У мужчин также есть свой список стандартов. Работайте над собой, став женщиной, к которой стремится ваш суженный.

Я не знаю, чего хотят мужчины. Я не специалист по знакомствам. Но я знаю, чего хочу я.

Я хочу, чтобы мужчина был рядом со мной. Я хочу обнять его, говорить с ним, сидеть в тишине или шутить, чувствовать его дыхание на моей коже, близость друг с другом.

Я скучаю по нему. И, вероятно, во мне говорят эмоции, но эти мысли часто повторяются у меня в голове.

Почему я не могу решиться на это? Почему я не могу просто сказать этому парню, что чувствую? Да потому, что тогда бы я была легкой добычей, за которую не стоит бороться. Может быть, я боюсь ярлыков, навешанных обществом. Или, возможно, я боюсь, что сказанное мной этому парню сделает меня уязвимой, легкодоступной, недалекой.

Мне когда-то сказали, что мужчины и женщины по-разному настроены. Что женщинам нравится быть преследуемыми, а мужчинам ‒ преследовать. Да, я хочу, чтобы меня преследовали, но иногда, независимо от того, какими бы очевидными не были намеки, мужчины просто не в состоянии сделать первый шаг.

Это странно, что я просто хочу сказать: «Привет. Я хочу снова быть с тобой, потому что люблю тебя». Мне нужно объяснять или оправдывать это? Не может ли быть все просто?

Но я не могу. Общество, гендерные стереотипы и я не позволят мне сделать это.

Может быть, истинная причина заключается в страхе. Я боюсь, потому что я знаю, что будет дальше. Боюсь, что мужчина, ради которого я готова пойти против стереотипов, отвергнет меня.

Может быть, это правда, и я боюсь боли. Или, может быть, это начало моего осознания того, что я должна сделать шаг в любом случае. Тогда я спрашиваю себя, стоит ли он этого риска? И ответ уже давно лежит на поверхности».

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