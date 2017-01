На своей странице в Instagram журнал Onlinemagazin опубликовал снимок, сделанный в одном из сувенирных магазинов Таллинна. Там продаются сувениры двух типов – кружки и магниты, все они без намека на Керсти Кальюлайд, зато на них красуется новый президент США Дональд Трамп и глава России – Владимир Путин.

Смотрите фото!

‼️ #Estonia: In #Tallinn there are apparently only two kinds of souvenirs pic.twitter.com/6madP1nC2M