Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Новогодняя ночь у этого горячего парня была такой бурной, что он обратился к врачам с подозрением на перелом достоинства

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Россияне знают толк в праздновании Нового года. С размахом и... неприятными интимными последствиями.
 

Новый 2017 год уже наступил. И чего только не случилось в новогоднюю ночь, особенно у наших восточных соседей. 1 января, в девять часов утра молодой мужчина прибежал к московским медикам с  жалобой на распухший половой член.

Медики заметили отек мужского достоинства у 28-летнего москвича, проживающего в одном из домов по улице Адмирала Лазарева. Ему назначили обследование, чтобы поставить точный диагноз. Возможно, это перелом детородного органа.

"Московский комсомолец" пишет, что мужчина провел новогоднюю ночь бурно в постели с возлюбленной и мог сломать свое достоинство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгоджизньновыйновый годночьпениспереломчлен
эксклюзив на limon.ee
Смотри!
C новым годом!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Смотри!
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:10
Вот почему мужчины не могут иметь множественные оргазмы
17:56
Фотоновость: сексуальная Ану Саагим распивает игристый напиток и загорает посреди Вьетнама
17:29
Предупрежден – значит вооружен: японский гороскоп на 2017 год
17:08
Смотри: Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь
16:55
Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года
16:40
Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы
16:13
Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети
16:08
Ученый уверен: в октябре 2017 года Земля будет полностью уничтожена‍
15:50
Мужчина, задумайся: девять признаков того, что она несчастлива с тобой в постели
15:28
Тимати умилил фанатов трогательным подарком для дочери (видео)
15:10
Александр Буйнов в Новый год заявил, что относит себя к сексуальному меньшинству
15:01
Разыгрываем подарочную карту на 75 евро! Квесты «Мумия» и «Пила» от фирмы iLocked ждут вас
14:56
Новогодняя ночь у этого горячего парня была такой бурной, что он обратился к врачам с подозрением на перелом достоинства
14:39
И он туда же: прогноз на 2017 год от Владимира Жириновского! (видео)
14:22
Памела Андерсон переезжает из Америки к нам поближе
14:12
Больной раком Михаил Задорнов срочно вышел на связь с поклонниками
14:04
Наталья Фриске поделилась редким семейным видео
13:44
Сестра Эвелины Бледанс о тяжелой болезни: я в отчаянии
13:34
Финалистка эстонской «Битвы экстрасенсов» Елена Канда предупреждает: январь 2017 – месяц непростой!
13:20
Полезно после застолий: десять продуктов для того, чтобы разогнать метаболизм
Все новости
KrasotkaЦеликом
Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама

Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама

В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

Семь причин, почему развод прекрасен

Семь причин, почему развод прекрасен

18:18
Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II
17:52
Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи
17:39
Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?
17:23
Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Больной раком Михаил Задорнов срочно вышел на связь с поклонниками
Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети
Новогодняя ночь у этого горячего парня была такой бурной, что он обратился к врачам с подозрением на перелом достоинства
Как распознать настоящего эстонца: десять неопровержимых признаков от эстонской певицы
Финалистка эстонской «Битвы экстрасенсов» Елена Канда предупреждает: январь 2017 – месяц непростой!
Топ комментариев
Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России(11)
«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)(10)
Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне(6)
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!(6)
Мило или перебор? Смотрите, в каком забавном наряде Эвелин Ильвес гуляет по Таллинну в новом году(4)
CмотриЦеликом
Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

Скорее смотрите, каким видели 2017-й в диафильме 1960 года

«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)

«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео) (10)

Пока мы ели салаты: эстонские знаменитости с шиком отметили Новый год (фото)

Пока мы ели салаты: эстонские знаменитости с шиком отметили Новый год (фото)

1. янв
Деды Морозы всей Эстонии, объединяйтесь! Глядя на эти фото, понимаешь, что у жителей нашей страны действительно хорошо с фантазией!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопджордж майклжизньзвездыинтересноксения собчаклюбовьновыйновый годольга бузовапевицаребенокрождествороссиясекссмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees