Новогодняя ночь у этого горячего парня была такой бурной, что он обратился к врачам с подозрением на перелом достоинства

Новый 2017 год уже наступил. И чего только не случилось в новогоднюю ночь, особенно у наших восточных соседей. 1 января, в девять часов утра молодой мужчина прибежал к московским медикам с жалобой на распухший половой член.

Медики заметили отек мужского достоинства у 28-летнего москвича, проживающего в одном из домов по улице Адмирала Лазарева. Ему назначили обследование, чтобы поставить точный диагноз. Возможно, это перелом детородного органа.

"Московский комсомолец" пишет, что мужчина провел новогоднюю ночь бурно в постели с возлюбленной и мог сломать свое достоинство.