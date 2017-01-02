Ученые уверены: в 2017 году человечество обнаружит внеземную жизнь

Доктор Саймон Фостер уверен, что исследование космического зонда Кассини, который вращается вокруг спутников Сатурна, может раскрыть тайну о наличии инопланетной жизни. В сентябре 2017 года объект вернется на Землю, передает The Sun.

Зонд Кассини покинул нашу планету в 1997 году. Спустя семь лет он добрался до Сатурна.

«Интересно, то, что один из спутников Сатурна, Энцелада, является ледяной луной и оставляет дразнящую перспективу наличия жизни», - заявляет Фостер. Ранее ученые нашли микробную жизнь на поверхности Марса.

Ученые предполагают, что на экзопланете Proxima также есть жизнь. Ну что ж, новый год встретили, теперь будем ждать осени с нетерпением!