Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!

Здесь нужно учитывать все: интересы человека, его возраст, увлечения и степень близости. Но не менее важно при выборе подарка следовать народным приметам – ведь даже если вы не верите в них, человек, которому предназначается подарок, может обидеться на неуместную, по его мнению, вещь.

Перед вами 10 вещей, которые лучше не преподносить в качестве подарка.

1. Зеркало

Зеркало – один из самых мистических предметов. Издавна зеркала окутывает шлейф тайн и загадок. Их используют для гаданий, приворотов и перехода в потусторонний мир. Поэтому лучше воздержаться от такого подарка, даже если вы не самый суеверный человек.

2. Часы

К такому подарку с подозрением относятся во многих странах мира. На востоке принято считать, что часы отсчитывают время до смерти, поэтому сулят получателю скорую болезнь и неприятности. В нашей стране в такие устрашающие приметы мало кто верит, однако такой подарок от близкого человека, согласно поверьям, сулит ссору.

3. Тапочки

Издавна считается – что белые тапочки сулят смерть. К домашней обуви других расцветок отношение, почему-то, не многим лучше. Кроме того, такой подарок приемлем, если он адресован близкому человеку, в других ситуациях тапочки в подарок будут выглядеть неуместно.

4. Жемчуг

В древней Греции считалось, что жемчужины – это слезы нимф. Вероятно поэтому к нам пришла примета, что жемчуг в подарок пророчит слезы и неурядицы.

5. Кошелек

Здесь есть одна тонкость. Плохим подарком считается лишь пустой кошелек. Он сулит бедность и безденежье как дарящему, так и принимающему этот подарок. Но если вы положите в кошелек хотя бы одну монетку – тогда этот подарок становится символом богатства и процветания.

6. Посуда

Опять же, непринято дарить пустую посуду. Положите в сервиз конфетку или монетку – и смело дарите его близким!

7. Домашние животные

Домашнее животное – это очень большая ответственность. Поэтому будьте готовы к тому, что человек может не принять такой подарок, если вы не договаривались с ним об этом заранее. Чтобы не создавать человеку лишних хлопот, убедитесь, что он действительно хочет получить зверушку в подарок.

8. Нож

Нож – это холодное оружие. Даже в декоративном клинке заложена негативная энергетика, которая может повлиять на принимающего подарок. Существует поверье, что нож в подарок сулит ссоры, проблемы и неприятности тому, кто принимает его.

9. Носки

Существует примета, что носки сулят мужчине долгую дорогу. Это может быть хорошим подарком от матери своему взрослому сыну, а вот жене от такого подарка лучше воздержаться.

10. Рубашка

Говорят, что рубашка мужу в подарок сулит расставание. А вот галстук, наоборот, «привязывает» мужчину к тому, от кого он получил его в подарок. Так что если уж и дарить эти вещи, то в комплекте.

Как правильно дарить подарки?

Если вы решили подарить что-то из вышеупомянутого списка, то есть одна небольшая хитрость. Наши люди придумали не дарить, а продавать эти вещи за символическую плату. Поэтому можете смело вручать перечисленные вещи своим близким в обмен на одну или несколько монеток.