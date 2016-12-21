Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Выбор подарка – всегда ответственное дело! В предпраздничной суете важно выбрать не только красивый, но и полезный подарок, передает Маркетиум.

Здесь нужно учитывать все: интересы человека, его возраст, увлечения и степень близости. Но не менее важно при выборе подарка следовать народным приметам – ведь даже если вы не верите в них, человек, которому предназначается подарок, может обидеться на неуместную, по его мнению, вещь.

Перед вами 10 вещей, которые лучше не преподносить в качестве подарка.

1. Зеркало

Зеркало – один из самых мистических предметов. Издавна зеркала окутывает шлейф тайн и загадок. Их используют для гаданий, приворотов и перехода в потусторонний мир. Поэтому лучше воздержаться от такого подарка, даже если вы не самый суеверный человек.

2. Часы

К такому подарку с подозрением относятся во многих странах мира. На востоке принято считать, что часы отсчитывают время до смерти, поэтому сулят получателю скорую болезнь и неприятности. В нашей стране в такие устрашающие приметы мало кто верит, однако такой подарок от близкого человека, согласно поверьям, сулит ссору.

3. Тапочки

Издавна считается – что белые тапочки сулят смерть. К домашней обуви других расцветок отношение, почему-то, не многим лучше. Кроме того, такой подарок приемлем, если он адресован близкому человеку, в других ситуациях тапочки в подарок будут выглядеть неуместно.

4. Жемчуг

В древней Греции считалось, что жемчужины – это слезы нимф. Вероятно поэтому к нам пришла примета, что жемчуг в подарок пророчит слезы и неурядицы.

5. Кошелек

Здесь есть одна тонкость. Плохим подарком считается лишь пустой кошелек. Он сулит бедность и безденежье как дарящему, так и принимающему этот подарок. Но если вы положите в кошелек хотя бы одну монетку – тогда этот подарок становится символом богатства и процветания.

6. Посуда

Опять же, непринято дарить пустую посуду. Положите в сервиз конфетку или монетку – и смело дарите его близким!

7. Домашние животные

Домашнее животное – это очень большая ответственность. Поэтому будьте готовы к тому, что человек может не принять такой подарок, если вы не договаривались с ним об этом заранее. Чтобы не создавать человеку лишних хлопот, убедитесь, что он действительно хочет получить зверушку в подарок.

8. Нож

Нож – это холодное оружие. Даже в декоративном клинке заложена негативная энергетика, которая может повлиять на принимающего подарок. Существует поверье, что нож в подарок сулит ссоры, проблемы и неприятности тому, кто принимает его.

9. Носки

Существует примета, что носки сулят мужчине долгую дорогу. Это может быть хорошим подарком от матери своему взрослому сыну, а вот жене от такого подарка лучше воздержаться.

10. Рубашка

Говорят, что рубашка мужу в подарок сулит расставание. А вот галстук, наоборот, «привязывает» мужчину к тому, от кого он получил его в подарок. Так что если уж и дарить эти вещи, то в комплекте.

Как правильно дарить подарки?

Если вы решили подарить что-то из вышеупомянутого списка, то есть одна небольшая хитрость. Наши люди придумали не дарить, а продавать эти вещи за символическую плату. Поэтому можете смело вручать перечисленные вещи своим близким в обмен на одну или несколько монеток.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАновый годподарокподарок новый год
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:45
Ксения Собчак показала, в чем будет встречать Новый год (фото)
16:21
Фото: Екатерина Варнава шокировала новым образом
16:03
Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову из-за ее болезни
15:44
Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!
15:30
Настя Каменских восхитила совместным фото с рэпером Потапом
15:07
Кружка пива в день защитит от потери слуха
14:53
Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»
14:47
Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?
14:30
Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами
14:20
Стало известно имя сына Ксении Собчак
13:56
Фото: беременная Полина Гагарина удивила поклонников своим внешним видом
13:40
Госпитализирован Константин Райкин
13:20
Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать
13:04
Вот знаки китайского гороскопа, которым сказочно повезет в 2017 году!
12:42
Декабрь на дворе! Абсолютно голая Волочкова шокировала фанатов снимком на улице
12:21
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees! (2)
12:10
Как стать хорошим мужем: пошаговая инструкция
12:00
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ
11:34
Фото: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись
11:11
Не в бровь, а в глаз! Как разные знаки зодиака празднуют Новый год
Все новости
KrasotkaЦеликом
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»

Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»

Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток

Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток

Встречаться с двумя парнями – не измена!

Встречаться с двумя парнями – не измена!

16:48
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
16:31
Как назвать девочку в январе 2017
15:31
21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома
15:14
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Вот знаки китайского гороскопа, которым сказочно повезет в 2017 году!
Стало известно имя сына Ксении Собчак
Декабрь на дворе! Абсолютно голая Волочкова шокировала фанатов снимком на улице
Фото: беременная Полина Гагарина удивила поклонников своим внешним видом
Настя Каменских восхитила совместным фото с рэпером Потапом
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
CмотриЦеликом
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ

Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

28. дек
Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопджордж майклжизньзвездыинтересноксения собчаклюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees