Фото: Ляйсан Утяшева впервые показала свою квартиру

Но недавно ведущая опубликовала фото, на котором видно, как выглядят ее апартаменты. Свежий снимок из Инстаграма Утяшевой позволил понять, как выглядит гостиная звездной пары. Комната очень уютная. В ней есть диван, телевизор, журнальный столик, а также коллекция гитар Павла Воли. Несмотря на то, что снимок является рекламным (Ляйсан Утяшева рекламирует йогурт), он очень понравился подписчикам звезды.