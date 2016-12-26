Обнародовано тайное послание Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу

Несколько позднее в Сети появилось тайное послание великого американского певца Фрэнка Синатры, адресованное Джорджу Майклу.

Письмо относится к 1990 году. В своем письме популярный певец Фрэнк Синатра раскритиковал британского исполнителя Джорджа Майкла. По его мнению, Джордж растрачивает свой талант впустую, а также Фрэнк в своем послании подстегивает его больше общаться с поклонниками. Если присмотреться к дате послания, то можно сделать вывод, что письмо было написано Фрэнком Синатрой тогда, когда британский певец признался, что слава его тяготит.