Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП

Артистка врезалась в иномарку в центре Москвы, передает Laif.

Авария случилась 27 декабря в Москве на Садовой-Триумфальной улице. Отмечается, что никто из участников ДТП не пострадал.

По достоверным данным, Алентовой был выписан административный штраф в размере 500 рублей. Также сообщается, что в результате удара у иномарки заявителя оказались разбиты бампер и дверь автомобиля.

Фото: Scanpix

К слову, сама актриса информацию об аварии в беседе с журналистами опровергла. "Никуда я не попадала, ни в какое ДТП вообще. Это какой-то бред, что я могу сделать", — утверждает она.

Напомним, Вера Алентова — народная артистка России, исполнившая десятки ролей в театре и кино, лауреат Государственной премии за фильм "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль.