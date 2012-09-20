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Что стало с детьми всеми любимого «брата» Сергея Бодрова

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Сегодня день рождения Сергея Бодрова младшего, ему исполнилось бы 45 лет. На Первом канале вышел фильм «Сергей Бодров: в чем сила, брат?», посвященный знаменитому актеру. Репортеры выяснили у его друга, чем сейчас занимаются жена, сын и дочь звезды.

Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, которая работала над созданием фильма «Связной», попали под внезапно сошедший ледник 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье. Все числятся пропавшими без вести, так как спасатели не обнаружили останки.

За эти 14 лет народная любовь к Сергею не ослабла. Для близких актера эта рана, несмотря на прошедшие годы, до сих пор свежа, поэтому мама, жена и дети Бодрова-младшего не дают о нем интервью.

Они объясняют это тем, что тяжело говорить о любимом человеке в прошедшем времени и им не хочется выносить на публику свое горе.

Репортерам удалось поговорить с отцом всеобщего любимца, Сергеем Бодровым-старшим. Он в свое время был против того, чтобы сын покорял кинематограф.

«Я был категорически против, сказал, что только через мой труп ты будешь актером. Говорил, что это призвание, что надо быть гением, это зависимая профессия», – объяснил режиссер.

Послушав отца, Сергей отучился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, специализировался на живописи венецианского Возрождения. Окончил университет с красным дипломом. И все-таки кино нашло его. Сначала Бодров снимался в эпизодах, а затем проснулся знаменитым после премьеры фильма «Брат», где он сыграл Данилу Багрова.

Персонаж Сергея имеет любовные отношения с героиней певицы Ирины Салтыковой. Но о служебном романе и речи не шло: по натуре Бодров был однолюбом. Все друзья актера говорят, что он боготворил жену Светлану и в скандалах замечен не был. На поклонниц он внимания не обращал и из всех командировок писал супруге нежные письма.

О своей личной жизни Бодров говорить не любил. Только однажды признался в интервью, что всегда представлял, как будет выглядеть его жена, поэтому сразу ее узнал, как только увидел.

Местом их знакомства стала Куба. Там работала группа программы «Взгляд». Светлана была режиссером. Она и поныне успешно работает на телевидении, в одиночку воспитывая двоих детей актера. В 1998 году у супругов родилась дочь Ольга, а в 2002-м – сын Александр.

Повзрослевшие дети актера стараются избегать внимания публики. Только недавно в Сети появилась новость о том, что 18-летняя дочка актера поступила во ВГИК и собирается пойти по стопам своего знаменитого отца.

По словам крестного отца, журналиста Сергея Кушнерева, сын Александр полностью пошел в Бодрова. «Саша – такая же коробочка, как и он. Он любит все прятать, раскладывать по полочкам. А Оля при всей своей внешней простоте очень глубокая девочка.

Сережа говорил: «Смотри, как она глядит своими глазищами на нас!». Каждый из них по-своему на него похож», – считает крестный.

Александр учится в школе. «Саша сейчас старшеклассник, он еще не определился, чем будет заниматься в жизни. Очень любит животных, держал дома паука, птичек, рыбок... Года два назад хотел жить на ферме, когда вырастет, а сейчас – не знаю», – разводит руками крестный.

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