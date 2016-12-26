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Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире

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Трагедия Ту-154 не оставила равнодушной ведущую Первого канала Екатерину Андрееву. Она откровенно рассказала, какие сильные эмоции испытала, рассказывая об авиакатастрофе в эфире.

Лицо главного российского телеканала отличается стальными нервами, железной выдержкой и истинным профессионализмом. Однако в страшные минуты даже опытной Андреевой тяжело сообщать людям недобрые вести.

У Екатерины сердце рвется на части из-за трагедии, случившейся над Черным морем. Тяжело бороться со слезами и эмоциями, когда рассказываешь об авиакатастрофе, унесшей жизни 92 человек.

"Я не могу плакать в эфире, я должна быть сильной, я не могу показывать эмоции.... Такая у меня работа и она бывает невыносимо тяжелой", – призналась телеведущая.

Однако Екатерина нашла способ выразить свою глубочайшую скорбь. "И только жест – руки к сердцу и склоненная голова – то, как я могу показать боль души за людей, которых мы все потеряли. #память", – оставила сообщение в Instagram Андреева и поделилась видео с фрагментом траурного эфира.

Напомним, жертвами катастрофы Ту-154 стали 92 человека. Среди них артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого канала и телеканалов "Звезда" и НТВ. Авиакатастрофа унесла жизнь любимого народом врача-реаниматолога, правозащитницы и общественного деятеля Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

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