Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире

Я не могу плакать в эфире,я должна быть сильной,я не могу показывать эмоции....Такая у меня работа и она бывает невыносимо тяжелой.И только жест-руки к сердцу и склонённая голова-то,как я могу показать боль души за людей,которых мы все потеряли.#память

