Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока

В понедельник, 26 декабря, в гостях у ведущего программы Эдгара Гергеля был известный предсказатель Эдгар Эгипте. Впервые тезки оказались вместе в одной передаче. Перед тем, как телезрители смогли узнать свою судьбу, предсказатель поведал о том, что ждет Эстонию и Европу в ближайшем будущем. Ведущий спросил у Эдгара о том, придет ли Партия реформ снова к власти в Эстонии и что ждет Европейский союз и нашу республику в ближайшем будущем.

«Следующий год будет для жителей Эстонии еще более сложным, чем этот, - сказал предсказатель. – Опасайтесь путешествий на самолетах и поездах. Не советую в ближайшее время никуда выезжать из страны, оставайтесь лучше дома».

«Керсти Кальюлайд – хороший президент для эстонского народа, но она не продержится до конца срока, будут какие-то проблемы и внеочередные выборы. Партия реформ обязательно вернется к власти, но не так сразу, только тогда, когда Центристская партия сумеет всё здесь исправить. На это надо лет пять, не меньше. Но знаю точно, что к тому моменту, как Партия реформ вернется к власти, Эстония будет в пятерке успешных стран Европы», - смело сказал предсказатель Эдгар Эгипте.

Самое ужасное, что сказал Эдгар, это то, что Европейский союз развалится к 2018 году, в нем останутся всего пять стран.

И о климате предсказатель не забыл. Следует готовиться. Ближе к 2020 году летом может быть холодно как зимой. Повторится то, что было в 17-18 веках.