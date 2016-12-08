А заодно и одновременно выстраиваю три типа абсолютно разных отношений с каждым из этих мужчин, стараясь угодить одновременно всем. Расскажу вам о каждом из них по отдельности, пишет Pure-t.ru.

Дольше всего я с Андреем. С ним мне спокойно и хорошо, но и кроме этого меня абсолютно все устраивает — в пoстели все прекрасно и регулярно, да и вечерами можно просто поговорить.

Второй на очереди Саша. Все вечера он проводит в играх, а меня зовет нoчью не чаще одного-двух раз в неделю. В нем есть три очень редко совместимых качества – он веселый, добрый и одновременно очень мужественный.

Ваня – это моя новая любовь. Вместе мы всего полгода, и он самый молодой и самый неoпытный из этой троицы. Он очень любит мою грудь. Большинство нoчей я провожу с ним, потому что на самом деле его люблю.

Правда, иногда к нам присоединяется Андрей, а иногда я даже оставляю их вдвоем.

Хоть я и очень довольна, что меня осчастливливают сразу три мужчины – я немного устала. И, кстати, Андрею – 30 лет, и он мой муж, Саше – 4 года и это наш старший сын, а Ване – всего 3 месяца и по ночам он часто плачет…