Женщина дала свою бонусную карту другому клиенту и лишилась накопленных денег

В комментариях к посту многие отметили, что нельзя одалживать свою бонусную карту другим. «Нельзя давать именную карту чужому человеку», - говорит Хели, работающая в сфере обслуживания, добавляя, что свою ID-карту тоже никто не дает. «Теперь ты усвоила урок, и запомнишь это. Можешь забыть о своих бонусах», - говорит она.

С бонусной карты Мии было снято чуть больше 10 евро. «Так как я сама успела снять довольно крупную сумму, то потеряла чуть больше 10 евро бонусных денег. Их счет составил 50 евро», - уточняет Мия.

«Давать карту с четким и громким предупреждением: не использовать бонусные деньги!» - советует один из комментаторов. Другой житель Тарту рассказывает, что однажды в Maxima его попросили дать карту пожилому мужчине, но кассир вмешался и посоветовал не давать карту. «Но когда маленькая девочка покупала мороженое, кассир сама спросила у меня, могу ли я одолжить карту клиента. Мороженое было со скидкой только по карте, которой у ребенка не было. Кассир сама провела карту, чтобы никто не был обманут», - рассказывает он.

Касса. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

Злоумышленники нашли новый способ

Специалист по коммуникациям Coop Eesti Маарья Абель отмечает, что в последнее время участились случаи, когда на кассе самообслуживания незнакомец просит одолжить карту клиента, и позже оказывается, что с карты пропали бонусные деньги.