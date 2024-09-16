«Они не заметили симптомов!» Трехлетняя девочка умерла через несколько часов после поступления в больницу

Трехлетняя Зади Ажетунмоби была доставлена в больницу Брумфилд в Челмсфорде (графство Эссекс) в ноябре 2022 года с высокой температурой. Через десять часов ребенок умер от остановки сердца.

Убитая горем семья утверждает, что врачи не заметили, что у их дочери был сепсис. Родители Тео и Рианнон говорят, что узнали о результатах вскрытия только спустя два месяца. Они также утверждают, что смерть их дочери можно было предотвратить, если бы Зади получила правильное лечение в отделении неотложной медицинской помощи, сообщает The Sun.

«Она была крепким и здоровым ребенком», - говорит отец Зади. «Не было никаких разговоров о сепсисе, мы остались в недоумении от произошедшего и пытались понять, что случилось».

В настоящее время специалисты судебно-медицинской экспертизы изучают лечение Зади и политику больницы в отношении сепсиса. Сначала семейный врач во внерабочее время поставил девочке диагноз тонзиллит - хроническое воспаление миндалин, и, выписав Зади антибиотики, отправил ее домой.

Однако всего через три дня мать Зади снова отвезла ее в отделение неотложной медицинской помощи, так как у девочки продолжала подниматься температура.

«Мы никогда не забудем прекрасную улыбку и жизнелюбие нашей дочери. Мы надеемся, что она будет покоиться с миром, а мы сохраним память о ней в наших сердцах», - сказали родители Зади.

Сотрудница больницы Дайан Саркар сообщила, что после инцидента были приняты новые меры для улучшения процесса лечения.