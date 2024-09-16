Надя Дорофеева показала, какие угрозы получает от поклонников

Украинская певица Надя Дорофеева показала, какие сообщения с угрозами она получает от бывших поклонников, которые поддержали войну в Украине. Фотографией сообщения певица поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Фото: Скриншот из истории в Instagram/nadyadorofeeva

Так, певица показала свои запросы на сообщения, в которых получила сообщение от, по имени Дмитрий Шершунов. Мужчина отреагировал на историю певицы словами: «Тебя до сих пор не разбомбили, что ли? Ну, ничего, скоро достанут ракеты!»

Певица никак не прокомментировала сообщение, просто поделилась с поклонниками, что до сих пор получает неприятные сообщения и даже угрозы от людей, которые жаждут убийства украинской нации.

Стоит заметить, что ранее Надежда Дорофеева выступала в составе группы Время и стекло вместе с Алексеем Завгородним. Пару продюсировал рэпер Потап. Соответственно длительное время группа гастролировала и на территории России.

Поскольку их репертуар также состоял из российских песен Надя и Алексей смогли получить немало внимания поклонников с территории РФ. Вероятно, часть российской аудитории до сих пор следит за певицей.

Зато сама Надежда сейчас имеет сольную карьеру, активно выпускает песни на украинском и объявляет совместно с коллегами масштабные благотворительные сборы в поддержку армии. Возможно именно патриотическая позиция певицы вызывает такую реакцию российских поклонников.