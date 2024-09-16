«Я ненавижу»: Трамп резко высказался о Тейлор Свифт, которая поддержала Камалу Харрис

Как известно, на днях Свифт, которую считают одной из самых влиятельных артисток в мире, публичного объявила, что на выборах она будет голосовать за Харрис. Свой выбор исполнительница объяснила тем, что Камала борется за права американцев и сможет их отстаивать на мировой арене.

К тому же знаменитость отметила, что она уважает кандидата в вице-президенты Тимоти Уолза, который много лет борется за права ЛГБТ+ сообщества.

«Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права, и потому, что, по моему мнению, нужен воин, чтобы их отстаивать. Я считаю, что она сильный, талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», - отметила артистка.

На своей странице в Truth Social республиканец отреагировал на выбор Тейлор и опубликовал пост о ней. В частности, Трамп большими буквами написал: «Я ненавижу Тейлор Свифт».

К слову, выбор Свифт можно объяснить еще и тем, что ее оскорбило высказывание кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Вэнса, который заявил, что страной якобы руководит «кучка бездетных кошатниц» и обозвал женщин, которые не рожали.