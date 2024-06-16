гороскоп на 16 июня Водолеям стоит придерживаться планов, а у Раков будет день хороших идей

Козерог

Спокойный благоприятный день. Вряд ли он подходит для особенно важных дел: тут вероятны какие-то досадные задержки, недоразумения, из-за которых получить нужный результат окажется сложнее, чем вы ожидали. Будет возможность сосредоточиться заняться чем-то приятным, вернуться к давнему хобби. Многих Козерогов радуют встречи со старыми друзьями. Не беда, если вы не виделись много лет: наверняка найдутся и интересные темы для разговоров, и дела, которые увлекут всех. Вечер подходит для общения с любимым человеком. Можно сказать друг другу важные слова.

Водолей

Старайтесь придерживаться планов, составленных раньше. Сегодня это не так-то просто, но стоит приложить усилия. Если вы будете достаточно настойчивы, то добьетесь давно поставленных целей. Некоторые Водолеи найдут способ кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которые сразу вам понравятся. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Вы быстро находите подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. А уж с теми, кто разделяет ваши увлечения, интересы и взгляды на мир, вы понимаете друг друга с полуслова.

Рыбы

Удачный день. Влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни, вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Особенно хорошо вам даются дела, требующие творческого подхода, изобретательности и фантазии. Часто вы добиваетесь блестящих результатов там, где другие потерпели неудачу. Вы стараетесь помочь близким, поддержать всех, кто оказался в сложном положении. Это не остается незамеченным. Многие увидят вас с лучшей стороны, захотят познакомиться поближе и подружиться. Вечер подходит для небольших покупок; вы безошибочно выбираете хорошие вещи.