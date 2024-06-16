Важно смотреть на вещи реалистично, не витать в облаках и не выдавать желаемое за действительное. Иллюзии и фантазии могут казаться очень привлекательными, но сосредоточиться нужно не на них, а на решении каких-то практических задач.
гороскоп на 16 июня ⟩ Водолеям стоит придерживаться планов, а у Раков будет день хороших идей
Овен
Старайтесь сохранять самообладание. Лишние переживания, тревоги и волнения вам сейчас ни к чему. Стоит сосредоточиться на полезных делах; с ними вы отлично справитесь. Можно вернуться к каким-то старым планам. Скорее всего, сегодня вы сможете воплотить в жизнь то, что задумали давным-давно. Это не самый благоприятный день для общения. Порой сложно договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Часто сгладить острые углы и избежать конфликтов вам помогает чувство юмора. Вы способны многим поднять настроение, поддержать тех, кто пал духом.
Телец
Нелегко собраться с мыслями, особенно в начале дня. Часто окружающие отвлекают вас пустыми разговорами, непрошенными советами, мешают завершить дела, начатые раньше. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня удачна. Это подходящее время для того, чтобы проявлять инициативу. Многие дела удастся сдвинуть с мертвой точки, если вы поведете себя правильно. Вероятны приятные события в семье. Вечер обещает романтические сюрпризы, а также встречи, которые запомнятся надолго.
Близнецы
Вы настойчивы, решительны и готовы на многое, чтобы добиться успеха. Удача сопутствует смелым начинаниям. Звезды на вашей стороне, и этим можно воспользоваться, чтобы добиться успеха в важном деле. Многие Близнецы на ходу учатся тому, что позже им еще не раз пригодится. День благоприятен с точки зрения общения. Можно преодолеть давние разногласия, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вторая половина дня подходит для семейных мероприятий. Полезно будет обсудить с близкими планы: вам наверняка дадут отличные советы.
Рак
День хороших идей: необычных, легких в реализации, открывающих новые перспективы. Вы наблюдательны, часто замечаете то, чего не увидели другие, и делаете правильные выводы. Многим Ракам решения, принятые сегодня, помогут избежать неприятных моментов в будущем. Окружающие прислушиваются к вашим советам. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере, не исключены значительные денежные поступления. Не спешите тратить полученное. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому расходы могут быть неоправданными, а покупки - неудачными.
Лев
Отличный плодотворный день, одинаково хорошо подходящий и для самостоятельных действий, и для работы в команде. Не все получается сразу, но вы настойчивы и добиваетесь своего, как бы ни складывались обстоятельства. Поездки будут удачными, вдали от дома возможны приятные знакомства. Вы многим нравитесь, часто производите благоприятное впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен. Вероятны денежные поступления. Некоторым Львам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше; это будет очень кстати.
Дева
Вдохновляющий день. Могут сбыться какие-то давние желания, некоторые Девы смогут осуществить то, что задумали много месяцев назад. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы найти ответы на важные вопросы, решить проблемы, осложнявшие жизнь вам и вашим близким. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и деловые предложения. Они часто необычны, и поначалу больше озадачивают, чем радуют. Но чуть позже станет ясно, что перед вами открываются головокружительные возможности.
Весы
Первая половина дня будет вдохновляющей, легкой и интересной. Это подходящее время для начала новых дел. Вы быстро добиваетесь в них успеха, даже если учиться приходится на ходу. Охотно помогают люди, от которых многое зависит. Вероятно удачное решение вопросов, которые прежде ставили в тупик не только вас, но и ваших знакомых. Вторая половина дня тоже будет неплохой. Она проходит гораздо спокойнее, дает шанс отдохнуть и восстановить силы. Весы, последнее время сокрушавшиеся о том, что топчутся на месте, поймут, куда двигаться дальше.
Скорпион
Обстоятельства могут складываться не самым удачным образом. Но вы так настойчивы и изобретательны, что находите способ извлечь пользу из любой ситуации. Многие Скорпионы на ходу меняют планы, с удовольствием импровизируют, добиваются результатов, на которые прежде и рассчитывать всерьез не могли. Стоит откровенно поговорить с близкими. Сегодня можно обсуждать даже самые сложные вопросы, не опасаясь недопонимания. Скорее всего, удастся найти решение, которое понравится всем. Вечер – время неожиданных, но очень приятных известий от старых знакомых.
Стрелец
Стоит проявить снисходительность к чужим слабостям. Это заметно упростит отношения с окружающими, позволит избежать многих неприятных, напряженных моментов. А еще выручает чувство юмора. Вам удается разрядить обстановку, развеселить и подбодрить тех, кто пал духом. Возможны необычные встречи, некоторые Стрельцы смогут увидеться с людьми, по которым давно скучали. Имейте в виду: это не лучший день для обсуждения серьезных вопросов. Важные разговоры могут закончиться не так, как вы ожидали. Подождите немного, вскоре наступит более подходящее время.
Козерог
Спокойный благоприятный день. Вряд ли он подходит для особенно важных дел: тут вероятны какие-то досадные задержки, недоразумения, из-за которых получить нужный результат окажется сложнее, чем вы ожидали. Будет возможность сосредоточиться заняться чем-то приятным, вернуться к давнему хобби. Многих Козерогов радуют встречи со старыми друзьями. Не беда, если вы не виделись много лет: наверняка найдутся и интересные темы для разговоров, и дела, которые увлекут всех. Вечер подходит для общения с любимым человеком. Можно сказать друг другу важные слова.
Водолей
Старайтесь придерживаться планов, составленных раньше. Сегодня это не так-то просто, но стоит приложить усилия. Если вы будете достаточно настойчивы, то добьетесь давно поставленных целей. Некоторые Водолеи найдут способ кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которые сразу вам понравятся. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Вы быстро находите подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. А уж с теми, кто разделяет ваши увлечения, интересы и взгляды на мир, вы понимаете друг друга с полуслова.
Рыбы
Удачный день. Влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни, вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Особенно хорошо вам даются дела, требующие творческого подхода, изобретательности и фантазии. Часто вы добиваетесь блестящих результатов там, где другие потерпели неудачу. Вы стараетесь помочь близким, поддержать всех, кто оказался в сложном положении. Это не остается незамеченным. Многие увидят вас с лучшей стороны, захотят познакомиться поближе и подружиться. Вечер подходит для небольших покупок; вы безошибочно выбираете хорошие вещи.