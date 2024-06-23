Вчера вечером в пригороде Таллинна, в Юри, прошло празднование Иванова дня, которое собрало невероятно большое количество людей.
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15 000 ЧЕЛОВЕК! ⟩ На трассе Таллинн-Тарту возникла большая пробка из-за массового наплыва людей на Иванов день
«Простояли на одном месте около 15 минут», - рассказала редакции женщина, ехавшая около семи вечера из Таллинна в Юри. По ее словам, на шоссе образовалась пробка длиной не менее километра из-за большого количества людей, направляющихся на праздник.