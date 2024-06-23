ФОТО Внучка Софии Ротару показала модный подарок, который понравился ее бабушке

На своей странице в Instagram 23-летняя девушка, которая живет в США, опубликовала сначала черно-белое фото в джинсах, топе и сумочкой бренда Celine. К слову, такая модная вещь стоит 2 тысячи евро.

Также внучка Ротару показала, что ей подарили обувь из новой коллекции от известного бренда Jimmy Choo.

«Мы надеемся, вам понравится новая обувь. Уже не можем дождаться, когда увидим, как вы ее стилизуете. С любовью и наилучшими пожеланиями, ваши друзья из Jimmy Choo», - указано на открытке, которую показала Соня.

К слову, такие черные босоножки на официальном сайте бренда стоят 750 евро.

Интересно, что модные новинки внучки уже успела оценить звездная бабушка. Она поставила свой «лайк» под постом Евдокименко.

Что известно о внучке Софии Ротару

Соня много лет занимается моделингом. Также она получает образование в сфере искусства. Девушка активно ведет свои соцсети, где показывает собственную жизнь.

Ранее она встречалась с бизнесменом Денисом Ждановым, который находился в списке Forbes. После завершения отношений с ним закрутила новый роман.